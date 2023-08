Apple prépare de nouveaux iPhone 13, iPhone 14 et iPhone SE avec USB-C

Comme chaque année depuis les débuts de l'iPhone, nous savons pratiquement tout du nouveau modèle à venir, soit l'iPhone 15 dans le cas présent. Avec quatre modèles que sont les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou Ultra), Apple a de quoi contenter ses clients. Mais l'entreprise américaine ne devrait pas se limiter à cela lors du keynote de rentrée, elle pourrait renouveler tout la gamme actuellement en vente.

Une nouvelle gamme chez Apple

Cette semaine, nous avions partagé des identifiants d'iPhone inédits. Si les iPhone 15 en font logiquement partie, reste qu'il y avait six codes différents, et non quatre. Comme l'a suggéré l'utilisateur @aaronp613 qui est à l'origine de cette découverte, Apple pourrait rafraîchir certains iPhones existants avec le fameux port USB-C, rendu obligatoire dès 2024 par l'Union européenne.

Nous savons déjà que l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront les premiers nouveaux modèles à passer du Lightning à l'USB-C. Mais pour continuer à vendre les modèles d'entrée et de milieu de gamme, la firme de Cupertino se doit de faire évoluer l'iPhone 14, l'iPhone 13 et même l'iPhone SE.



Selon le leaker, Apple aurait décidé de passer les iPhone 13 et iPhone 13 mini à l'USB-C. Le seul hic, c'est qu'il oublie les iPhone 14 actuellement en vente, ainsi que le petit "SE". Généralement, Apple conserve les appareils non "Pro" de l'an passé et baisse leur prix d'une centaine d'euros. Ainsi, la nouvelle gamme de la rentrée 2023 pourrait être la suivante, du plus cher au moins cher :

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 3

À noter que l'iPhone 13 mini est en sursis, il faudra surveiller ce qu'Apple en fait étant donné qu'elle n'a pas proposé d'iPhone 14 mini, et qu'elle en fera de même avec l'iPhone 15 mini.



Les "anciens" appareils n'auront aucune autre modification. Ne vous attendez pas à une nouvelle puce ou à un quelconque ajustement. Les iPhone SE 3, iPhone 13 et iPhone 14 sont déjà équipés d'une puce A15, ils n'ont aucun mal à faire tourner le dernier logiciel iOS 17 ni même les applications et jeux les plus gourmands.



Apple devrait annoncer le keynote "iPhone 15" le 29 août ou le 5 septembre. Les téléphones seront officiellement dévoilés le 12 septembre lors d'une conférence pré-enregistrée. Les précommandes seront lancées le 15 septembre, avant les premières livraisons attendues pour le 22 septembre.