Le très pratique iPhone 13 mini est en promo à 699 €

L'iPhone 13 mini reste le plus petit des modèles Apple, deux ans après sa sortie, fin 2021. Alors que les iPhone 14 ne s'échangent pas à moins de 1 000 euros, la firme de Cupertino a conservé l'iPhone 13 mini dans sa gamme à 809 €. Si le prix paraît un peu élevé, il semble toujours trouver son public. Et bien si vous faites partie des personnes qui préfèrent les petits modèles, sachez qu'on le trouve actuellement en promotion à 699 euros, soit à peine plus cher qu'un iPhone SE autrement moins performant.

Un mini smartphone Apple aussi costaud que les grands

Malgré l'arrivée des iPhone 14, l'iPhone 13 mini reste un choix de premier ordre pour quiconque ne court pas après la dernière innovation. Certes il n'a pas la Dynamic Island (l'encoche améliorée), l'écran 120 Hz ou la puce A16 plus véloce, mais il reste très doué dans tous les domaines. Mieux, il partage le même processeur que l'iPhone 14 de base, la puce A15, ainsi que le double appareil photo. Pour la majorité des utilisateurs, ces distinctions ne justifient pas la différence de coût de 500 € par rapport à l'iPhone 14 Pro, qui, en plus d'être plus grand et plus lourd, est donc bien plus onéreux.



Doté d'une réactivité remarquable et d'une capacité de stockage doublée, l'iPhone 13 mini avait reçu un certain nombre d'améliorations par rapport au 12 mini, notamment son appareil photo optimisé avec le mode cinématique, un écran plus éclatant et une autonomie accrue. Ce smartphone compact de 5,4 pouces se positionne comme un choix particulièrement intéressant pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser, tout en ayant un téléphone capable d'être tenu à une seule main.

Pour aller plus loin, consultez le test de l'iPhone 13 mini que nous avions réalisé dès sa sortie, ainsi que le comparatif avec l'iPhone 12. Mais soyons clairs, si vous avez un iPhone plus ancien que l'iPhone 12, vous pouvez foncer sur l'iPhone 13, peu importe la taille qu'il vous faut.

Bien évidemment, quand le prix diminue comme c'est le cas avec cette promotion, l'iPhone 13 mini est plus irrésistible que jamais. D'ailleurs, on aurait adoré un iPhone 14 mini, et bientôt un iPhone 15 mini, mais Apple semble avoir fait une croix dessus. Heureusement, l'iPhone 13 mini a droit à iOS 17, et pourra probablement installé les mises à jour jusqu'à iOS 20.



Au lieu de 809€, vous pouvez avoir l'iPhone 13 Mini :



Qui a commandé un iPhone 13 mini parmi vous ? Dites-nous pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre ?

