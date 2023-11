Le vaillant iPhone 13 est en promo à 649 euros !

L'iPhone 13 reste un modèle Apple dans le coup, puisqu'il partage quasiment la même fiche technique que l'iPhone 14. Autrefois vendu 900 €, il est désormais affiché à 749 € au catalogue de la firme américaine. Sauf qu'avec la promotion du Black Friday, l'iPhone 13 tombe à 649 €, soit 100 € de plus qu'un iPhone SE qui largement moins performant.

Un smartphone Apple toujours aussi performant

Malgré l'arrivée des iPhone 14 puis de l'iPhone 15, l'iPhone 13 reste un choix de premier ordre pour quiconque ne court pas après la dernière innovation. Certes il n'a pas la Dynamic Island (l'encoche améliorée), l'écran 120 Hz ou la puce dernier cri, mais il reste très doué dans tous les domaines. Celui qui a droit à iOS 17 (et probablement jusqu'à iOS 20), est propulsé par le même processeur que l'iPhone 14 de base, la puce A15, est doté d'un double appareil photo, de Face ID et de toutes les fonctionnalités utiles au quotidien.



Doté d'une réactivité remarquable et d'une capacité de stockage doublée, l'iPhone 13 avait reçu un certain nombre d'améliorations par rapport au 12, notamment son appareil photo optimisé avec le mode cinématique, un écran plus éclatant et une autonomie accrue. Il reste également très léger par rapport aux modèles "Pro".

Pour aller plus loin, consultez le test de l'iPhone 13 réalisé dès sa sortie, ainsi que le comparatif avec l'iPhone 12. Cet iPhone est idéal pour ceux qui ont un modèle trop ancien, comme l'iPhone 7, l'iPhone 8 ou l'iPhone X, tous privés d'iOS 17.

Qui a commandé un iPhone 13 parmi vous ? Dites-nous pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre ?

