Promo : Apple baisse le prix de l'iPhone 13 à 799 euros !

L'iPhone 14 étant sorti, Apple a remodelé sa gamme en conservant plusieurs modèles "ancien". Outre l'iPhone 12 et l'iPhone SE, le constructeur américain propose toujours les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Ce qui est étrange, c'est que l'iPhone 14 de base est à 90% identique à l'iPhone 13 de l'an dernier. Pourtant, ce dernier est moins cher de 100 euros, et même encore moins onéreux avec la promotion du jour. Chez les revendeurs, on trouve l'iPhone 13 à 849 euros et même à 799 euros dans la plupart des coloris, soit une réduction importante à quelques jours du Black Friday.

Un super smartphone Apple

Performant, réactif, avec une capacité de stockage doublée, un appareil photo amélioré (merci le mode cinématique), un écran plus lumineux et une autonomie en hausse, l'iPhone 13 est un excellent smartphone de 6,1 pouces. Il suffit de faire une croix sur l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro et sur le téléobjectif du module photo. Pour une grande partie des clients, ces deux différences ne justifient pas un écart de 350€ avec l'iPhone 13 Pro de l'an dernier. Par contre, l'écart se creuse avec l'iPhone 14 Pro, qui coûte 450 euros de plus mais qui propose plusieurs nouveautés comme la Dynamic Island, l'écran always-on, l'appareil photo 48 Mpx et la puce A17.



Toujours est-il qu'entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, les différences ne sont pas nombreuses, comme en atteste notre comparatif. Même taille, même écran, même processeur et même appareil photo, il faut être un expert pour les démarquer. Alors pourquoi payer 1019€ ?

Rappel des caractéristiques de l'iPhone 13 :

Écran Super Retina XDR 6,1 pouces

Puce A15 Bionic ultra performante

Mode Cinématique, qui réduit la profondeur de champ et change automatiquement la mise au point dans vos vidéos

Double appareil photo avancé avec grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx, Styles photographiques, Smart HDR 4, mode Nuit et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision

Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Nuit et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision

Puce A15 Bionic pour des performances fulgurantes

Autonomie de 19 heures en lecture vidéo

Design résistant avec verre Ceramic Shield

Meilleure résistance à l’eau du marché (IP68)

Connectivité 5G

iOS 16

Acheter l'iPhone 13 au meilleur prix

Au lieu de 909€, vous pouvez avoir l'iPhone 13 :

Chez Rakuten à partir de 799€

Chez RueDuCommerce à partir de 828€

Chez Amazon à partir de 849€



Qui a commandé un iPhone 13 parmi vous ? Pour offrir ou se faire plaisir ?

