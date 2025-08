Apple travaille sur un capteur photo aussi performant que l’œil humain

Après le brevet il y a un moins, nous apprenons maintenant qu'Apple développerait bien un nouveau capteur photo pour iPhone capable d’atteindre une plage dynamique proche de celle de l’œil humain. Cette technologie pourrait améliorer considérablement la qualité des photos, surtout dans les scènes très contrastées.

Le capteur photo du futur

Apple prépare une avancée majeure pour les futurs iPhone avec un nouveau capteur d’image très innovant. Selon une fuite provenant du réseau social chinois Weibo, l’entreprise teste déjà un capteur capable d’offrir une plage dynamique presque équivalente à celle de l’œil humain.

Apple a récemment déposé un brevet intitulé « Capteur d’image avec pixels empilés ayant une plage dynamique élevée et un faible bruit ». Ce document décrit une technologie de capteur avancée reposant sur une architecture à deux couches. La première, appelée matrice de capteur, capte la lumière. La seconde, la matrice logique, traite les données, réduit le bruit et contrôle l’exposition.

Ce nouveau capteur utiliserait une technologie appelée LOFIC (condensateur d’intégration de débordement latéral). Elle permet à chaque pixel d’ajuster la quantité de lumière captée en fonction de la luminosité de la scène. Cela permettrait de préserver les détails aussi bien dans les zones très sombres que très lumineuses d’une image, comme une personne devant une fenêtre en plein soleil.

Un autre atout du capteur est la réduction du bruit électronique. Chaque pixel intègre un petit circuit de mémoire qui annule en temps réel les parasites liés à la chaleur, et ce avant même que l’image ne soit enregistrée. Cela améliorerait considérablement la qualité photo, surtout en basse lumière.

Aujourd’hui, les capteurs d’iPhone sont fabriqués par Sony, avec une architecture à deux couches déjà performante. Mais Apple souhaite aller plus loin avec une solution maison, plus compacte, plus avancée, et surtout totalement intégrée à son propre système. Ce mouvement rappelle ce qu’Apple a déjà fait avec ses puces Apple Silicon, en s’éloignant d’Intel ou de Qualcomm. L'iPhone 100 % fabriqué en interne étant le rêve ultime de la marque.



Un stop est une unité de mesure de la lumière en photographie. Chaque stop représente un doublement ou une division par deux de la quantité de lumière captée. Par exemple, passer de 10 à 11 stops signifie que le capteur peut capturer deux fois plus de nuances entre les zones très sombres et très lumineuses de l’image. Plus un appareil a de stops, plus sa plage dynamique est grande, ce qui permet de mieux préserver les détails dans les ombres et les hautes lumières.

Si ce capteur atteint ses objectifs, il pourrait surpasser les modèles actuels d’iPhone et même dépasser des caméras de cinéma professionnelles. La plage dynamique visée atteint jusqu’à 20 stops, contre environ 10 à 13 stops sur les smartphones actuels, et 20 à 30 stops pour l’œil humain.