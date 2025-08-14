Apple travaille sur un MacBook Pro M5 avec 5G

Apple poursuit méthodiquement sa stratégie d'indépendance technologique avec de nouvelles révélations concernant ses futurs MacBook. La firme de Cupertino prépare non seulement l'intégration de puces Wi-Fi et Bluetooth conçues en interne, mais travaille également sur la première génération de MacBook équipés de la connectivité 5G.

Des puces sans fil maison pour les MacBook Air M5

Les prochains MacBook Air équipés des processeurs M5 marqueront une nouvelle étape dans l'autonomisation d'Apple. Selon les dernières informations, les modèles 13 et 15 pouces (portant les noms de code J813 et J815) intégreront une puce sans fil développée en interne, combinant Wi-Fi et Bluetooth en un seul composant.

Cette approche s'inscrit dans une démarche entamée en 2023 visant à unifier les composants de connectivité. Actuellement, ces éléments sont soudés séparément sur la carte mère, augmentant les coûts de production et l'encombrement. La solution intégrée d'Apple permettra d'optimiser l'espace disponible tout en améliorant l'efficacité énergétique, se traduisant par une autonomie accrue.

L'iPhone 17 devrait être le premier à bénéficier de cette technologie, avant son déploiement sur les MacBook Air. Cette stratégie rappelle celle adoptée avec les processeurs Apple Silicon, qui ont considérablement transformé les performances des Mac depuis 2020, puis la puce C1 intégrée à l'iPhone 16e.

La 5G débarque enfin sur MacBook Pro

Parallèlement, du code interne révèle qu'Apple teste un MacBook Pro M5 Pro intégrant le modem 5G "Centuari" (nom de code C1), déjà présent dans l'iPhone 16e. Cette découverte confirme l'arrivée imminente de la connectivité cellulaire sur Mac, une fonctionnalité longtemps attendue par les utilisateurs nomades.

Contrairement aux ultrabooks Windows et aux iPad qui proposent déjà cette option, Apple avait jusqu'ici résisté à l'intégrer sur Mac, invoquant des préoccupations liées à l'autonomie et au design. Le contrôle total de la puce processeur et du modem pourrait enfin permettre une implémentation optimale.

Bien que Mark Gurman de Bloomberg évoquait un lancement post-2026, ces tests internes suggèrent qu'Apple accélère potentiellement son calendrier. Cette évolution s'annonce particulièrement pertinente pour les professionnels en déplacement, qui pourront enfin s'affranchir du partage de connexion ou des dongles externes.



Imaginez un peu. On aura sans doute le droit à un MacBook Pro M6 avec un écran OLED et un modem 5G intégré. Le rêve !



