Le MacBook Pro M5 sera le dernier Mac lancé par Apple en 2025

Apple a "confirmé" qu’aucun nouveau Mac ne sortirait avant la fin de l’année. Le tout dernier lancement de 2025 restera donc le MacBook Pro M5, présenté au début du mois d’octobre.

Le MacBook Pro M5 serait le dernier Mac lancé par Apple en 2025

Apple a mis fin aux espoirs d’une nouvelle vague de Mac avant la fin de l’année. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, la firme de Cupertino a confirmé implicitement qu’aucun autre ordinateur ne sera annoncé en 2025. Autrement dit, le MacBook Pro M5, dévoilé début octobre, restera le dernier Mac lancé cette année.

Le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a expliqué que la comparaison avec le trimestre de l’an dernier serait « particulièrement difficile », une manière détournée d’indiquer qu’aucun nouveau produit Mac n’arrivera d’ici décembre. L’an dernier, la marque avait dévoilé plusieurs modèles majeurs équipés de puces M4, ce qui avait dopé les ventes de fin d’année. Cette fois, la situation s’annonce bien plus calme.

Le modèle 14 pouces avec puce M5, sorti ce mois-ci, restera donc le dernier lancement Mac de 2025. Les variantes plus puissantes, équipées de puces M5 Pro et M5 Max, devraient être présentées seulement au premier semestre 2026. Même constat pour le Mac mini et l’iMac, dont les mises à jour sont désormais attendues l’année prochaine.

Apple semble vouloir espacer davantage les sorties de ses ordinateurs afin de concentrer ses efforts sur la transition vers les futures puces M6, qui pourraient marquer une étape importante en termes de performances et d’efficacité énergétique. En attendant, la marque s’appuie sur ses modèles actuels et sur macOS Sequoia pour maintenir l’intérêt des utilisateurs.

Pour celles et ceux qui envisageaient un nouvel achat, inutile d’espérer un nouveau Mac avant 2026. Le MacBook Pro M5 et le MacBook Air M4 restent les meilleurs choix actuels pour qui veut investir sans attendre. Et même si 2025 s’achève sans grande nouveauté matérielle, Apple prépare clairement une année 2026 bien plus ambitieuse pour sa gamme Mac.