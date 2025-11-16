Apple ne sortira pas de Mac Pro en 2026 selon Mark Gurman

Certaines rumeurs laissaient entendre qu’Apple préparerait un nouveau Mac Pro aux côtés d’un Mac Studio en 2026. Mais selon Bloomberg, ce ne serait finalement pas prévu : l’entreprise n’y verrait plus réellement d’intérêt. Explications.

Apple mettrait en pause tout nouveau Mac Pro selon Mark Gurman

Apple ne préparerait aucun nouveau Mac Pro dans un avenir proche, d’après les informations révélées par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg réputé pour ses sources internes très fiables. Selon lui, le développement d’un successeur au Mac Pro actuel serait largement mis en pause, sans calendrier prévu ni objectif de lancement à moyen terme. La firme privilégierait d’autres priorités dans sa gamme Mac, laissant ainsi le Mac Pro dans une période prolongée d’immobilisme.

Ce repositionnement s’expliquerait en grande partie par les performances atteintes par les machines Apple Silicon. Les Mac Studio et les MacBook Pro équipés des dernières puces offrent désormais une puissance suffisante pour couvrir les besoins de nombreux professionnels, réduisant l’écart historique qui justifiait l’existence d’un Mac Pro extrêmement haut de gamme et modulable. Selon Mark Gurman, Apple estime que le marché des stations de travail très spécialisées est devenu trop restreint pour nécessiter un renouvellement fréquent ou un investissement majeur dans une nouvelle architecture dédiée.

Il précise également qu’aucun prototype de Mac Pro de nouvelle génération ne serait actuellement en développement actif. L’idée d’un modèle basé sur la future puce M5 Ultra ne ferait même pas partie des plans prioritaires d’Apple, l’entreprise préférant concentrer ses efforts sur des produits à plus fort volume. En conséquence, le Mac Pro actuel pourrait rester commercialisé tel quel durant plusieurs années encore, ce qui risque de décevoir les utilisateurs ayant besoin d’une machine plus évolutive ou de capacités d’extension avancées.

Pour autant, Mark Gurman n’évoque pas un abandon définitif de cette gamme. Apple pourrait revenir plus tard sur le segment du Mac Pro si les avancées technologiques ou la demande du marché le justifient. Pour l’heure, la station de travail emblématique de la marque semble entrer dans une période de pause assumée, rare pour un produit historiquement symbole de puissance et de modularité chez Apple.