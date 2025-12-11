Porsche intègre Apple Digital Key sur les Cayenne et Macan 2026

Porsche va proposer la prise en charge complète de la clé numérique Apple (Apple Digital Key) sur ses futurs modèles 100 % électriques Macan et Cayenne à partir de l’année-modèle 2026. De quoi attirer les possesseurs d'iPhone voulant un véhicule haut de gamme bardé de technologie.

Porsche embrasse la clé digitale d'Apple

Cette fonctionnalité permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule directement depuis un iPhone ou une Apple Watch grâce à une combinaison de NFC, Bluetooth Low Energy et Ultra Wideband. Les clés stockées dans l’app Wallet d’Apple restent utilisables même lorsque l’iPhone est complètement déchargé. Les propriétaires pourront partager l’accès avec jusqu’à sept utilisateurs supplémentaires.

Porsche avait été présenté comme un partenaire à venir lors de la conférence WWDC 25 où Apple a dévoilé la nouvelle génération de CarKey. La fonction Clé numérique sera disponible sur les Cayenne et Macan électriques 2026 dans le cadre de l’option Comfort Access.



Des sources récentes indiquent qu’Apple a déjà activé l’infrastructure nécessaire côté serveur ; il ne reste donc plus qu’à Porsche à déployer la fonctionnalité Car Key, ce qui laisse penser que cela interviendra très prochainement.



Par ailleurs, Samsung a annoncé cette semaine que son service Samsung Wallet prend désormais en charge la clé numérique Porsche sur certains modèles, à commencer par le Macan 2026, en utilisant les mêmes standards. Pratique !