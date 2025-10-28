Apple Plans dans Carplay affiche les bornes de recharge sur les Toyota électriques

Apple Plans avance doucement sur les véhicules électriques, mais Toyota vient d'intégrer la fonction de routage adapté aux VE pour tous ses modèles électriques récents. Une collaboration qui permet aux conducteurs de mieux planifier leurs trajets sans jongler entre plusieurs applications tout en restant dans l'expérience native d'Apple.

CarPlay gagne en intelligence pour les Toyota électriques

Depuis 2022, Apple Plans propose une fonctionnalité spécifique aux véhicules électriques : le système analyse en temps réel l'autonomie restante, intègre les variations d'altitude et suggère automatiquement des arrêts recharge lorsque nécessaire. Toyota déploie désormais cette option pour tous ses modèles BEV de 2023 et ultérieurs équipés du système Toyota Audio Multimedia.

L'intégration n'est pas anodine puisqu'elle nécessite un accès direct aux données de la batterie du véhicule. Apple doit travailler main dans la main avec chaque constructeur pour établir cette connexion, ce qui explique le rythme d'adoption plutôt lent. Avant Toyota, seuls trois autres véhicules bénéficiaient de cette fonction.

Une expérience utilisateur simplifiée

L'avantage principal réside dans la fluidité d'utilisation. Les conducteurs peuvent désormais planifier leurs itinéraires avec les arrêts recharge directement depuis CarPlay, sans avoir à quitter l'interface pour consulter d'autres applications. Le système prend en compte les conditions de conduite réelles et propose des stations compatibles avec disponibilité en temps réel pour certains réseaux.

Cette nouveauté concerne principalement la gamme bZ de Toyota et ses prédécesseurs. Les modèles 2023-2025 auront besoin d'un adaptateur CCS vers J3400 pour accéder aux bornes NACS. Un pas de plus vers une expérience de conduite électrique plus fluide dans l'écosystème Apple.



Source