Les voitures Tesla bientôt compatibles Apple CarPlay

Tesla, l'un des derniers bastions à résister à CarPlay, serait en train de tester l'intégration de la plateforme d'Apple dans ses véhicules. Selon Bloomberg, le constructeur automobile pourrait déployer cette fonctionnalité très demandée dans les prochains mois, marquant un revirement stratégique majeur pour l'entreprise d'Elon Musk.​

Un virage à 180 degrés pour Tesla

Contrairement à la quasi-totalité des constructeurs qui ont adopté CarPlay depuis des années, Tesla a toujours privilégié son propre système d'infodivertissement développé en interne. Cette position s'expliquait notamment par la volonté de contrôler l'expérience utilisateur de bout en bout, mais aussi par les tensions entre Elon Musk et Apple, accentuées lorsque la marque à la pomme a débauché plusieurs ingénieurs Tesla pour son projet automobile Titan, finalement abandonné en 2024.​

Le constructeur texan aurait cependant commencé les tests en interne et évoque une mise en service potentielle prochainement, bien que rien ne soit encore officiellement confirmé. L'implémentation envisagée par Tesla diffère toutefois de ce qu'on trouve habituellement : CarPlay s'afficherait dans une fenêtre au sein de l'interface Tesla, permettant aux deux systèmes de coexister plutôt que de remplacer complètement l'expérience native. Tesla prévoit également d'adopter la version standard de CarPlay avec connexion sans fil, et non CarPlay Ultra qui offre un contrôle plus poussé des fonctions du véhicule.​ Il ne s'agirait pas non plus de donner à Apple les clés de la maison Tesla.

Une nécessité face à la baisse des ventes

Cette décision intervient alors que Tesla fait face à un ralentissement de ses ventes et à une concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques. L'absence de CarPlay est régulièrement citée par des acheteurs potentiels comme un frein à l'achat d'une Tesla. Une étude McKinsey de 2024 révèle qu'environ un tiers des acheteurs considèrent l'absence de CarPlay ou Android Auto comme rédhibitoire. Un autre sondage de 2023 indiquait même que 85% des utilisateurs préféraient les systèmes basés sur le smartphone aux logiciels natifs de leur véhicule.​ En revanche, le logiciel natif présent dans les Tesla étant très évolué, pas sûr que cela soit un frein pour la plupart des acheteurs.

Ce changement de cap est d'autant plus intéressant qu'il survient à contre-courant de certains constructeurs traditionnels comme General Motors, qui ont récemment annoncé vouloir abandonner CarPlay pour miser sur leurs propres solutions. Pour les utilisateurs d'iPhone, cette évolution potentielle pourrait enfin rendre les Tesla aussi compatibles avec l'écosystème Apple que n'importe quel autre véhicule sur le marché. Reste à voir si cette intégration suffira à relancer l'intérêt des acheteurs pour les modèles du constructeur américain. En tout cas, c'est une victoire pour Apple qui montre qu'aucun constructeur de véhicules ne peut se passer durablement de CarPlay.