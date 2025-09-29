Ford ne ferme pas totalement la porte à CarPlay Ultra

Ford Motor Company reste engagé à soutenir l'Apple CarPlay standard, mais a décidé de ne pas adopter le nouveau CarPlay Ultra. Lors d'une discussion avec Joanna Stern sur le podcast Decoder, le PDG Jim Farley a confirmé que Ford envisage de développer son propre logiciel personnalisé pour améliorer l'expérience numérique à bord des véhicules. Pour autant, il n'exclut pas totalement "Ultra" à l'avenir.

Ford a peur d'Apple

Farley, qui a souvent discuté des systèmes intégrés avec le PDG d'Apple, Tim Cook, a exprimé des inquiétudes quant à la volonté potentielle d'Apple de contrôler l'ensemble de l'expérience à bord avec CarPlay Ultra."Je pense qu'Apple doit prendre une décision importante... veulent-ils contrôler l'ensemble de l'expérience à l'intérieur d'un véhicule ?" a déclaré Farley. "S'ils veulent faire cela, je pense que nous aurons du mal à l'accepter, car alors l'expérience numérique devient vraiment compliquée, et nous devrons choisir entre Google et Apple."

Les réserves de Farley concernant CarPlay Ultra proviennent de son exécution dans la version initiale, qu'il a qualifiée de décevante. "Nous n'aimons pas l'exécution de la première version d'Ultra, mais nous restons très attachés à Apple," a-t-il noté. Cependant, les préoccupations de Ford vont au-delà de CarPlay Ultra et touchent à des questions plus larges de contrôle, notamment en ce qui concerne les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les ADAS s'appuient sur des caméras et des capteurs pour améliorer la sécurité des véhicules, mais certains clients de Ford, comme les entreprises, exigent des fonctionnalités telles que la désactivation des véhicules d'entreprise le week-end ou la restriction d'accès aux camionnettes la nuit. Farley a souligné que céder un contrôle total à Apple pourrait compliquer ces besoins spécifiques. Le patron a également souligné l'intérêt de Ford à conserver une flexibilité pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires sans être enfermé dans un écosystème unique. Il a loué l'approche de Google, notant que Google Automotive Services et Android Auto permettent à Ford d'ajouter des fonctionnalités personnalisées sans adopter l'ensemble de la plateforme Google. "Nous ne pensons pas pouvoir concevoir une expérience qui remplacera votre téléphone, [mais] il y a des choses sur lesquelles Ford travaille pour enrichir l'expérience numérique de Google et CarPlay afin de la rendre encore meilleure."



De plus, Farley a exprimé son admiration pour les constructeurs automobiles chinois comme Huawei et Xiaomi, qu'il a décrits comme offrant des systèmes embarqués "incroyables" et fluides. Il a déploré que les entreprises américaines n'aient pas abordé l'industrie automobile avec le même niveau d'intégration, suggérant que Ford pourrait s'inspirer de ces systèmes en envisageant de développer son propre logiciel.



Bien que Farley n'ait pas totalement exclu une future version de CarPlay Ultra, ses commentaires s'alignent sur ceux d'autres constructeurs, comme BMW, General Motors ou Renault, qui ont résisté à la volonté d'Apple de dominer les systèmes embarqués.



Farley a partagé ce sentiment, déclarant : "Nous voulons simplement que ce soit facile pour les clients. Mais si ces entreprises veulent contrôler le véhicule, eh bien, je pense que c'est aller trop loin."



L'approche de Ford indique un équilibre stratégique : maintenir le support des plateformes populaires comme CarPlay et Android Auto tout en explorant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients et conserver le contrôle de l'expérience à bord, comme avec Sync 4. C'est actuellement ce qui est le plus répandu chez les constructeurs automobiles.



Pensez-vous, comme nous, que CarPlay Ultra est voué à l'échec en l'état actuel des choses ?