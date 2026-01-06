CES 2026 : Pioneer annonce un autoradio CarPlay compatible Dolby Atmos

Pioneer vient de lever une barrière qui freinait l'adoption du Dolby Atmos en voiture. Présenté au CES 2026, le récepteur Sphera marque une étape importante pour les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent profiter de l'audio spatial dans leur véhicule sans avoir à investir dans une berline haut de gamme. Cette innovation prolonge naturellement l'écosystème audio d'Apple, qui propose déjà cette technologie sur iPhone, iPad, Mac, AirPods et HomePod depuis 2021.

Une technologie réservée aux modèles premium devient accessible

Jusqu'à présent, écouter de la musique en Dolby Atmos via CarPlay nécessitait un système audio d'origine spécifiquement conçu par le constructeur automobile. Cette limitation cantonnait la fonctionnalité à une poignée de véhicules récents et coûteux. Pioneer change la donne en proposant un système aftermarket qui s'adapte aux haut-parleurs déjà installés dans la plupart des voitures.

La solution repose sur la technologie Pure Autotuning qui analyse l'acoustique unique de chaque habitacle. Le système ajuste automatiquement l'alignement temporel, la réponse en fréquence et les niveaux sonores pour créer une bulle audio optimisée, quelle que soit la configuration du véhicule. Cette approche intelligente contourne le besoin de haut-parleurs dédiés ou d'installation complexe.

Un écran tactile de 10,1 pouces aux multiples talents

Le Sphera intègre un écran HD tactile avec une interface pensée pour la conduite. Le mode écran partagé permet de garder la navigation visible tout en contrôlant Apple Music ou d'autres applications. Pioneer y a ajouté sa Luminous Bar, une barre lumineuse qui peut se synchroniser avec la musique pour une touche d'ambiance.

La connectivité est entièrement sans fil, que ce soit pour CarPlay, Android Auto ou Bluetooth. Le récepteur sera disponible au printemps 2026 à partir de 1 300 dollars, près de 1000 dollars de plus qu'un Pioneer SPH-DA230DAB sur Amazon, un tarif qui le positionne clairement comme une option premium, mais bien moins onéreuse qu'un changement de voiture pour accéder à l'audio spatial.

