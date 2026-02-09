L’intérieur de la Ferrari Luce, première voiture électrique du constructeur italien, dévoile le travail de Jony Ive et de son studio LoveFrom. Un design qui rappelle étrangement ce qu’aurait pu être l’habitacle de l’Apple Car, le projet automobile abandonné par la firme de Cupertino après plus d’une décennie de développement.

Quand Ferrari révèle ce qu’aurait pu être l’Apple Car de Jony Ive

Après des années de mystère autour du Projet Titan d’Apple, c’est finalement dans une Ferrari que le génie du design industriel Jony Ive révèle sa vision d’un intérieur automobile. La Ferrari Luce, dont le nom signifie “lumière” en italien, constitue le premier véhicule entièrement électrique de la marque au cheval cabré. Son habitacle, dévoilé lors d’un événement exclusif à San Francisco dans la Transamerica Pyramid, porte la signature indéniable de l’ancien directeur du design d’Apple.



Pendant cinq ans, Jony Ive et Marc Newson, cofondateurs du studio LoveFrom, ont travaillé en étroite collaboration avec Ferrari pour créer cet intérieur révolutionnaire. Le résultat est un cockpit qui évoque immédiatement l’esthétique Apple de l’ère iPhone 4, avec ses formes arrondies appelées “squircles”, sa symétrie millimétrique et l’utilisation massive de matériaux nobles. Pas moins de 40 éléments en verre Gorilla Glass de Corning sont dispersés dans l’habitacle, du sélecteur de vitesse aux optiques du tableau de bord. L’aluminium anodisé, disponible en trois finitions (gris, gris foncé et or rose), complète cette débauche de matériaux premium.

L’un des aspects les plus fascinants du design de la Luce réside dans son rejet des écrans tactiles comme interface principale, une position surprenante de la part de l’homme qui a popularisé l’iPhone. Ive a déclaré qu’utiliser des commandes tactiles dans une voiture serait “quelque chose dont il ne rêverait jamais”, car cela nécessite de regarder ce que l’on fait. À la place, l’accent est mis sur le tactile et les commandes physiques. Le volant en aluminium à trois branches, inspiré des modèles Nardi classiques des années 1950-60, intègre des modules de contrôle parfaitement calibrés pour être utilisés sans quitter la route des yeux.

Ce projet prend une dimension particulière quand on le replace dans le contexte de l’Apple Car. Pendant des années, Jony Ive avait travaillé sur la vision d’un véhicule autonome pour Apple, un projet qui envisageait initialement une voiture sans volant, contrôlée principalement par Siri. Les prototypes évoquaient un minivan européen moderne, surnommé “Bread Loaf” en interne, avec des sièges orientés vers l’intérieur pour favoriser la conversation. Mais le Projet Titan a finalement été abandonné début 2024, après d’innombrables rebondissements et changements de direction.



L’intérieur de la Ferrari Luce représente donc une sorte d’aboutissement alternatif du travail d’Ive sur l’automobile. Contrairement à ses concepts Apple qui privilégiaient l’autonomie et les grands écrans, la Luce célèbre l’acte de conduire lui-même. Le designer britannique a d’ailleurs lâché une phrase mémorable lors de la présentation : “Je ne travaille plus avec des connards”, provoquant des rires dans l’assistance, une référence à peine voilée aux difficultés rencontrées chez Apple.



Ferrari dévoilera l’extérieur complet de la Luce en mai prochain en Italie, complétant ainsi les trois phases de présentation du véhicule. Avec plus de 1 000 chevaux et un 0 à 100 km/h annoncé en moins de 2,5 secondes, cette première Ferrari électrique ne fera pas que tourner les têtes par son design.