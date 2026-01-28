Volvo reste à fond sur CarPlay (et Android Auto aussi)

Volvo ne lâche rien sur la connectivité avec les smartphones : la marque suédoise confirme qu’elle continuera à proposer Apple CarPlay et Android Auto dans ses voitures, électriques comprises. Anders Bell, le boss de l’ingénierie et de la tech chez Volvo, a été clair dans une interview au magazine The Drive.

Volvo s'appuie sur Apple et Google

Lorsque notre confrère a demandé au responsable si CarPlay allait survivre chez eux, la réponse a été cash : « Oui, absolument, on le fera. »



Pour justifier cette affirmation catégorique, Bell a ajouté que le géant suédois fait tout pour s'intégrer à notre vie numérique, pas à nous forcer à changer de camp ou d'habitude. En gros, Volvo s'adapte aux besoins de ses clients, pas l'inverse.



L’objectif ultime de Volvo, c’est d’avoir le meilleur système maison possible, ultra fluide et natif (comme chez Tesla, mais chut, il n'a pas droit de le dire). Mais en parallèle, si vous êtes team CarPlay ou Android Auto, ils promettent l’intégration la plus réussie du marché. Bell va même jusqu’à avouer ce que tout le monde pense tout bas : « À l’époque, les systèmes embarqués dans les voitures, c’était vraiment n’importe quoi… » Pas faux !

Et CarPlay Ultra ?

Côté CarPlay Ultra (la version next-gen qui prend le contrôle de plusieurs écrans), c’est un peu plus flou. Apple avait cité Volvo comme partenaire potentiel au départ, mais l’année dernière certains analystes assuraient que la marque avait fait marche arrière. Dans l'interview du jour, Bell n'a pas prononcé le mot Ultra, ce qui laisse perplexe.



En tout cas, contrairement à GM (General Motors), Volvo n'arrêtera pas CarPlay. Elle rejoint des constructeurs comme Ford qui rappellent de temps à autre leur engagement auprès d'Apple et de Google.

L'EX60

Rappelons que tout cela intervient alors que Volvo vient de dévoiler l’EX60, son nouveau SUV électrique milieu de gamme avec plus de 800 km d'autonomie. Gros point fort côté Apple : ce sera le premier Volvo avec une app Apple Music native directement intégrée, et avec le support de l’Audio Spatial (Dolby Atmos) pour profiter du son immersif sans passer par CarPlay.