CARROT Weather vous guide sur CarPlay et passe aux Live Activities auto

Aujourd'hui, CARROT Weather a présenté deux mises à jour majeures : l'intégration avec CarPlay et le démarrage automatique des activités en direct. De quoi en faire un peu plus notre application météo préférée, elle qui a toujours su se démarquer, à la fois par son ton humoristique et pour ses innovations remarquables. Cette fois, c'est la navigation GPS qui s'invite et, là encore, nous ne l'avions pas vu venir !

Nouvelle version 6.2

Prise en charge de CarPlay

Comme Google Maps ou Apple Plans, CARROT débarque sur CarPlay avec un système de navigation. Vous pouvez saisir votre destination pour obtenir des instructions étape par étape, enrichies de données météorologiques en temps réel le long de votre itinéraire. Cela comprend le radar en direct, les alertes de temps violent, la vitesse du vent et la visibilité. Le sarcasme caractéristique de CARROT s'étend à sa navigation avec des plaisanteries telles que « tourne à gauche sur Rodeo Drive, sac de viande » ou « tu as pris la mauvaise direction, idiot, maintenant je dois recalculer tout ton itinéraire ». Franchement, on adore !

Activités en direct automatiques

Désormais, CARROT Weather lance automatiquement des Live Activities lorsque des précipitations sont prévues. Les utilisateurs seront avertis environ 15 minutes avant le début de la pluie ou de la neige, et un widget d'activités en direct apparaîtra sur l'écran de verrouillage et dans l'île dynamique, se mettant à jour en temps réel jusqu'à la fin de l'événement météorologique. Auparavant, les utilisateurs devaient activer manuellement les activités en direct à chaque fois.



Les deux nouvelles fonctionnalités sont exclusives aux abonnés Premium Ultra, évidemment.

Tous les changements

Voici la liste complète des changements apportés sur CARROT Weather 6.2 :

Nouvelles fonctionnalités / Améliorations

Ajout de l'application CarPlay. Obtenez des indications sarcastiques jusqu'à votre destination et consultez la météo en cours de route, y compris le radar en direct, les avertissements et plus encore. (Nécessite Premium Ultra.)

Ajout de l'option de démarrage des activités en direct via une notification lorsqu'il y a des précipitations dans la zone – plus besoin d'ouvrir l'application en premier. Activer via Réglages > Activités en direct. (Nécessite Premium Ultra.)

Plusieurs stations Tempest et Netatmo sont désormais prises en charge pour les utilisateurs qui possèdent plusieurs stations. L'application sélectionnera automatiquement la station la plus proche de votre emplacement.

Ajout des lieux et des dates pour le bilan de l'année 2024 (si disponible).

Ajout de chaînes de traduction manquantes pour l'italien, le polonais et le portugais.

Certaines complications d'angle ont été remplacées par le style de barre de progression.

Ajout de 4 nouveaux emplacements secrets.

Mise à jour du texte pour certains anciens emplacements secrets.

Problèmes de mise en page

Correction des boutons de la barre de navigation dans le style de jardin des observations actuelles qui ne fonctionnent pas avec la mise en page plein écran sur iPad.

Correction de la section Historique qui affichait parfois l'onglet incorrect.

Correction des couleurs étranges avec l'arrière-plan du style « jardin » des observations actuelles lorsque le mode contraste élevé est activé.

Correction des bords nets sur les étiquettes de température dans les graphiques de prévisions horaires horizontales lors de l'utilisation de la police San Francisco non arrondie.

Correction d'un plantage rare lié au style « paysage » des observations actuelles.

Correction d'un plantage rare dû à la section Prévisions quotidiennes.

Problèmes de carte météo

Correction du widget Cartes et de la mini-carte qui n'affichaient pas de message d'erreur lorsque le téléchargement a expiré.

Correction des trajectoires des cellules orageuses qui affichaient une mauvaise couleur de ligne.

Correction de la couche de température qui ne s'affichait pas.

Problèmes Apple Watch

Suppression temporaire de la galerie de cadrans de montre car l'ajout de cadrans de montre a été interrompu lors d'une récente mise à jour iOS.

Correction de certains problèmes avec le texte de la lunette de complication Apple Watch qui n'affichait pas tous les points de données intelligents disponibles.

Problèmes de source de données

Correction de l'impossibilité de se déconnecter des stations Netatmo ou Tempest si une langue autre que l'anglais est utilisée.

Correction de certaines valeurs étranges pour la hauteur de marée actuelle dans les pays en dehors des États-Unis.

Correction des alertes australiennes qui affichaient parfois le titre « Cet avertissement était à l'origine ».

Correction de Foreca qui affichait des jours de la semaine incorrects.

Correction des données de comté qui n'étaient pas effacées dans certaines régions.

Problèmes divers

Migration de certaines données utilisateur pour contourner un bogue iOS/watchOS qui peut entraîner la perte de données de l'application lorsque l'appareil est redémarré dans certaines circonstances. (Cela devrait résoudre le problème avec les emplacements secrets et les réalisations qui se réinitialisent « aléatoirement »).

Correction de la fonctionnalité de chat qui ne fonctionnait pas pour les pourboires particulièrement généreux.

La version 6.2 de CARROT Weather est désormais disponible en téléchargement sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Météo CARROT