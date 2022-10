CARROT Weather vous alerte en temps réel grâce aux Live Activities

Et une de plus ! Après TV Remote et Lumy, c'est au tour de CARROT Weather de passer aux activités en direct. Cette qui fait partie des meilleures apps météo depuis des années n'hésite pas à prendre en charge la moindre nouveauté rendue disponible par Apple. Après les widgets il y a quelques temps, le grand changement n'est autre que le support des Live Activities pour avoir les informations météo toujours à portée de main. Chose qu'elle fait admirablement bien, et toujours avec une pointe d'humour bienvenue.

CARROT Weather vous alerte en temps réel

Carrot Weather est une application iOS et macOS populaire qui affiche les prévisions météorologiques de manière amusante.



La nouvelle version 5.8.3 indique l'approche d'un orage lorsque de la pluie est attendue dans l'heure qui suit. La progression de la tempête peut être suivie sur l'écran de verrouillage ou sur la Dynamic Island, si vous avez évidemment choisi de dépenser plus de 1300 euros dans un iPhone 14 Pro / Pro Max. Vous pourrez également voir les niveaux de précipitations à venir au cours des 60 prochaines minutes, ce qui est bien pratique pour les personnes à vélo, en moto ou même à pied. Malheureusement, cette nouveauté nécessite d'avoir l'abonnement Premium.

Voici le message du développeur :

C'est bientôt Halloween, sacs à viande ! Et pendant que vous étiez occupés à manger la plupart des bonbons que vous étiez censés distribuer aux enfants, j'ai travaillé dur pour ajouter le support Live Activity à votre application météo préférée. Si vous m'ouvrez lorsque la pluie est attendue dans l'heure qui suit, mon activité en direct vous permettra de suivre l'approche de l'orage depuis l'île dynamique (sur l'iPhone 14 Pro) et l'écran de verrouillage. Abonnement Premium requis.

Cette application très complète puise ses informations sur l'API Dark Sky rachetée par Apple et elle offre toutes les fonctionnalités habituelles (météo dans l'heure, à 7 jours, widgets, notifications...). Mais en plus, elle propose des voix, des animations et autres bizarreries qui la rendent unique en son genre. Le seul bémol, elle n'est pas traduite en français.

Télécharger l'app gratuite CARROT Weather