Antidote 12 réécrit et corrige vos fautes grâce à l'IA

La nouvelle version 12 d'Antidote intègre un ingrédient à la mode : l'intelligence artificielle générative. Celle qui est annoncée comme révolutionnaire transforme l'outil favoris des journalistes, écrivains et étudiants en bien plus qu'un simple correcteur. En plus d'améliorer la précision des corrections grâce à des moteurs neuronaux, Antidote 12 propose désormais cinq modules de reformulation : réécrire, retoucher, épicéniser, modérer et raccourcir. Cette fonctionnalité, placée sur un pied d'égalité avec la correction, permet aux utilisateurs de transformer leurs textes tout en respectant leurs idées originales.

Antidote 12 s'améliore grandement

Pour Éric Brunelle, cofondateur et président de Druide informatique, la version 12 est une véritable révolution dans le domaine de l’aide à la rédaction. Avec plus de 120 nouveautés, dont la Correction Express et des intégrations avec Microsoft 365 et Google Docs, Antidote 12 s’impose comme un outil indispensable, enrichissant ses dictionnaires et guides linguistiques tout en rendant l’écriture plus intuitive et fluide.

La reformulation : Alimentée par l'intelligence artificielle (IA), cette nouvelle fonction propose des options de réécriture pour améliorer les textes, avec des possibilités de retouches stylistiques, de modération du ton ou encore d'épicénisation. Elle s'intègre dans un nouveau mode de correction dédié, séparé du mode standard. La Correction Express : Cette fonction permet de corriger rapidement un texte sans ouvrir le logiciel principal, en affichant directement une icône dans le champ éditable d'un navigateur. Les fonctions de base sont disponibles instantanément, et les utilisateurs peuvent passer au correcteur complet en un clic. Améliorations du correcteur : Grâce à l'intelligence artificielle neuronale, le correcteur est désormais plus précis et contextualisé, corrigeant mieux des erreurs fréquentes. La fonction "Anti-Oups!" a été améliorée pour détecter les passages au ton vexant et proposer des reformulations plus douces. Intégrations aux applications en ligne : Avec Connectix, Antidote 12 s’intègre désormais à plus de 90 logiciels, dont Microsoft 365 et Google Docs, simplifiant l’utilisation du correcteur dans ces outils. L'intégration avec Gmail inclut également la technologie "Anti-Oups!". Dictionnaires et guides enrichis : Près de 3 000 nouveaux mots et locutions ont été ajoutés, ainsi que de nombreux synonymes et cooccurrences. Des informations supplémentaires sur les locutions, la prononciation et les rimes enrichissent les dictionnaires. De nouveaux articles sur des questions de langue et des guides bilingues facilitent la comparaison entre le français et l'anglais.

En résumé, Antidote 12 marque un tournant avec ses avancées en IA, son accessibilité étendue et ses ressources linguistiques enrichies, permettant d'accompagner les utilisateurs dans leur écriture avec encore plus de profondeur et de facilité.

Un abonnement en option

Si le logiciel de base est gratuit, il faut un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités.

L’abonnement à Antidote+ vous permet de soigner vos textes depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone, incluant Android et Chromebook. Il vous donne accès à toutes les applications et à toutes les fonctions, dont la reformulation.

