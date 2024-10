iOS 18.1 sortirait le 28 octobre avec Apple Intelligence

Apple prévoit de lancer iOS 18.1 le 28 octobre, apportant les premières fonctionnalités tant attendues d'Apple Intelligence, selon Mark Gurman de Bloomberg. Initialement attendue plus tôt en octobre, cette mise à jour a pris un peu de retard, Apple prenant le temps nécessaire pour garantir une expérience fluide et préparer ses serveurs cloud à l'afflux d'utilisateurs. Il y avait aussi quelques bugs à corriger selon notre confrère.

Une date précise pour iOS 18.1

Les utilisateurs américains d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 16 seront les premiers à découvrir ces nouveautés. Parmi les fonctionnalités initiales, on retrouve des outils permettant de réécrire, résumer et corriger des textes, une nouvelle interface pour Siri, ainsi que des résumés de notifications pour des applications comme Messages et Mail. De plus, l'application Photos bénéficiera d'un nouvel outil "Clean Up", basé sur l'IA générative, capable de supprimer des éléments indésirables des images. Nous avions d'ailleurs testé la gomme magique dans la bêta d'iOS 18.1.

Cependant, les fonctionnalités les plus avancées d'Apple Intelligence seront déployées progressivement dans les mises à jour suivantes. iOS 18.2, attendu en décembre, introduira la prise en charge de ChatGPT, l'outil "Image Playground" pour la création d'images personnalisées, et "Genmoji" pour la création d'emojis sur mesure. Le nouveau Siri 2.0, promettant un contrôle d'applications plus précis et des réponses personnalisées, est prévue pour début 2025.

En résumé, voici les principales étapes du déploiement d'Apple Intelligence :

Le 28 Octobre : iOS 18.1 avec des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, une nouvelle interface Siri et des outils intelligents pour Photos.

: iOS 18.1 avec des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, une nouvelle interface Siri et des outils intelligents pour Photos. Décembre : iOS 18.2 apportera des fonctionnalités comme ChatGPT et Genmoji.

: iOS 18.2 apportera des fonctionnalités comme ChatGPT et Genmoji. Début 2025 : la version iOS 18.3 ou iOS 18.4 inclura la nouvelle version de Siri.

Ainsi, même si les premières fonctionnalités sont en cours de déploiement, certaines des plus avancées arriveront dans les mois à venir, avant que toutes les capacités d'Apple Intelligence ne soient pleinement disponibles​. Et encore, nous ne parlons ici que des américains et des pays anglophones. L'entreprise a annoncé lors du keynote de l'iPhone 16 que le français serait pris en charge en 2025, mais sans préciser si la France serait concernée. Avec les contraintes fortes imposées par l'Union européenne en matière d'IA, ce n'est pas gagné. Apple n'a même pas signé l'IA Act le mois dernier.