Apple Intelligence serait retardé à octobre avec iOS 18.1

Apple Intelligence ne sera pas lancé à la date initialement prévue en raison de nombreux bugs encore non résolus à date, selon Mark Gurman de Bloomberg. Une mauvaise nouvelle pour la firme de Cupertino, qui compte énormément sur sa boîte à outils d'IA pour relancer les ventes d'iPhone et continuer sa progression en bourse.

Aucune grande nouveauté dans iOS 18

D'après une source chez Apple cité par le journaliste, la société envisage désormais de déployer Apple Intelligence après le lancement d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS Sequoia en septembre prochain. Les responsables américains auraient décidé de temporiser après avoir un premier bilan en demi-teinte. Pour son entrée officielle dans l'ère de l'IA, bien qu'elle propose déjà des fonctionnalités d'intelligence artificielle depuis des années, Tim Cook préfère ne pas se précipiter.

Malgré ce contretemps, Apple Intelligence sera néanmoins accessible aux développeurs dès la semaine prochaine, avec les premières versions bêta d'iOS 18.1 et d'iPadOS 18.1. Cette démarche est inhabituelle car l'entreprise ne publie généralement pas de préversions des mises à jour logicielles ultérieures avant la sortie de la première version.

Comme vous pouvez l'imaginer, cela signifie aussi que la gamme iPhone 16 à venir sera introduite sans les fonctionnalités d'Apple Intelligence, nécessitant une mise à jour logicielle ultérieure. Les téléphones devront se contenter des nouveautés matérielles d'Apple, comme les nouvelles tailles d'écran pour l'iPhone 16 Pro et Pro Max, un bouton capture, une nouvelle finition brillante, un capteur photo ultra large amélioré et plus encore.



Apple vise une fin du développement d'iOS 18.0 d'ici la fin du mois de juillet, soit la semaine prochaine avec la bêta 5. Ensuite, les développeurs se concentreront sur les optimisations dans les bêtas suivantes jusqu'à la version finale.



En parallèle, ils travailleront d'arrache-pied sur iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Mais même dans ces mises à jour, certaines nouveautés manqueront toujours à l'appel, comme le nouveau Siri utilisant les données de l'appareil pour répondre aux questions et comprendre ce qui se trouve sur l'écran de l'utilisateur. Ces améliorations sont attendues pour le premier semestre 2025, mais nous le savions déjà.