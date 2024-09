Apple Intelligence non disponible en Europe au lancement, un porte-parole de l'UE réagit

C'est un coup dur pour l'Union européenne, alors qu'Apple sortira à la fin de l'année "Apple Intelligence" sur ses iPhone, iPad et Mac, les utilisateurs qui résident dans l'Union européenne n'auront pas accès aux nouvelles fonctionnalités IA ainsi qu'au nouveau SharePlay et à la recopie d'écran de l'iPhone sur le Mac. Apple a mis en avant dans une déclaration que cette décision était liée à des incertitudes réglementaires par rapport au Digital Markets Act (DMA). Aujourd'hui, la Commission européenne réagit à cette décision qu'a prise Apple.

Apple Intelligence absent à son lancement en France, l'Union européenne répond à Apple

À l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2024, Apple nous en a mis plein les yeux avec une série de fonctionnalités IA proposés dans le cadre d'Apple Intelligence. Au programme, des notifications classées par ordre de priorité, l'enregistrement des appels avec des résumés audio et écrits par IA, la génération d'emoji sur une simple phrase, des nouveautés fantastiques dans l'application Mail... Bref, des fonctionnalités qui sont bénéfiques à la fois pour le divertissement, mais aussi pour la productivité.



Malheureusement, tout le monde en profitera, sauf les utilisateurs européens qui ne pourront pas avoir accès à Apple Intelligence à son lancement, même avec un VPN. La raison est simple, c'est la loi Digital Markets Act (DMA) qui bloque, au plus grand regret d'Apple et de sa communauté qui attendait impatiemment des innovations avec une dose d'intelligence artificielle.

Cette décision d'un lancement différé pour Apple Intelligence en Europe crée une gigantesque frustration chez les clients Apple, mais aussi un mécontentement envers l'Union européenne qui est la principale cause de ce retard avec la loi DMA qui bloque cette avancée sur les iPhone, iPad et Mac.



Apple semble avoir réussi son coup : faire passer la Commission européenne pour le "méchant" dans l'histoire. Cette situation qui fait passer la loi DMA comme un frein pour l'innovation a poussé Thomas Regier, un porte-parole de l'Union européenne, à réagir sur ce dossier.

Dans une déclaration à The Verge, il a soutenu :

L’UE est un marché attrayant de 450 millions d’utilisateurs potentiels et a toujours été ouverte à toute entreprise souhaitant fournir des services sur le marché intérieur européen. Les gatekeepers sont invités à proposer leurs services en Europe, à condition qu’ils respectent nos règles visant à garantir une concurrence loyale.

Qu'est-ce qui pourrait poser un problème avec Apple Intelligence et la DMA ?

Apple ne s'est pas exprimé sur la question, l'entreprise n'a pas donné les raisons exactes de ce retrait d'Apple Intelligence en Europe. Toutefois, en regardant de plus près, plusieurs fonctionnalités incluses dans Apple Intelligence pourraient poser des problèmes en regard de la loi sur les marchés numériques. Voici les principales préoccupations potentielles :

Auto-préférence et intégration étroite des services :



- Mail IA et Notifications : l'intégration étroite de l'IA dans Mail et les notifications pourrait être vue comme une auto-préférence des services d'Apple, ce qui pourrait empêcher la concurrence équitable avec d'autres applications de messagerie et de gestion des notifications.



- Siri 5.0 et son intégration avec ChatGPT : Siri, en tant qu'assistant virtuel, pourrait également favoriser les services et applications d'Apple au détriment de solutions tierces, ce qui va à l'encontre des principes de neutralité de la plateforme prônés par la DMA.

- Résumé des appels téléphoniques et Mail IA : La collecte et l'utilisation des données personnelles pour résumer les appels téléphoniques et organiser les e-mails pourraient soulever des questions de confidentialité et de transparence. Bien qu'Apple mette l'accent sur la confidentialité, le DMA exige une transparence totale sur la façon dont les données sont collectées, utilisées et partagées, ainsi que sur la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à ces données et de les transférer.

- Image Playground, Genmoji, et Photos 2.0 : ces fonctionnalités d'édition et de création d'images pourraient limiter l'interopérabilité avec des applications tierces, ce qui est un aspect crucial de la DMA. Les utilisateurs doivent pouvoir utiliser ces fonctionnalités de manière fluide avec des applications d'éditeurs tiers, ce qui ne sera pas le cas au lancement.



- Accès aux données pour les développeurs tiers : les développeurs tiers doivent avoir un accès équitable aux capacités et aux données des services d'Apple pour créer des applications concurrentielles. Par exemple, les outils d'écriture et de réécriture (Rewrite, Summarize) devraient être disponibles de manière équitable pour toutes les applications de traitement de texte, pas seulement celles d'Apple.

- Partenariat exclusif : l'intégration de ChatGPT dans iOS, iPadOS, et macOS pourrait également soulever des préoccupations si cela empêche ou rend plus difficile l'utilisation d'autres solutions d'IA concurrentes sur les appareils Apple. La DMA exige que les utilisateurs aient la liberté de choisir leurs outils et services préférés sans être verrouillés dans un écosystème spécifique.

Ces raisons ont probablement incité Apple à ne pas lancer Apple Intelligence en Europe. La firme de Cupertino doit maintenant travailler à se conformer à la DMA afin de pouvoir lancer ses nouvelles fonctionnalités IA le plus rapidement possible en Europe.