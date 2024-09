Les fonctions Apple Intelligence ne seront pas disponibles en Europe au lancement d'iOS 18

Apple Intelligence, c'est la grosse nouveauté qui a été annoncée à l'événement d'ouverture de la WWDC 2024. Pour le plus grand plaisir des amateurs d'intelligence artificielle, Apple se lance enfin dans les fonctionnalités IA sur l'iPhone, l'iPad et les Mac, tout en rappelant qu'elle avait déjà commencé dès 2020.



Comme vous avez pu le remarquer, Apple Intelligence n'est pas disponible dans la bêta d'iOS 18. Mais, dans une déclaration, un porte-parole d'Apple a indiqué que l'Europe n'y aurait pas droit non en plus en septembre à cause de la loi DMA !

Apple n'a pas encore réussi à adapter Apple Intelligence en conformité avec la loi DMA

Dans un article du Financial Times, on apprend aujourd'hui qu'Apple était prêt à lancer les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence en Europe dès cet automne, soit la même période que le lancement aux États-Unis. Cependant, l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés concernant une absence de conformité avec la loi sur les marchés numériques, la DMA. Pour le moment, la firme de Cupertino s'est concentrée uniquement dans le développement des fonctionnalités IA, les performances et leurs stabilité, Apple n'a visiblement pas eu le temps de vérifier si son lot de fonctionnalités basées sur l'IA générative répondait aux exigences de l'Union européenne et sa loi sur la concurrence.

En raison des incertitudes réglementaires engendrées par la loi sur les marchés numériques, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois de ces [nouvelles] fonctionnalités - iPhone Mirroring, améliorations du partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence - auprès de nos utilisateurs de l'UE cette année.

La plateforme Apple Intelligence comprend un large éventail d'ajouts qui modifient tout, de Siri aux applications. Les deux fonctionnalités citées en exemple par nos confrères concerne cependant le Mac.

La recopie iPhone, iPhone Mirroring, est une fonctionnalité qui permet de contrôler l'iPhone depuis un Mac. Quant au partage d'écran SharePlay, il permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de l'écran d'une autre personne lorsqu'ils utilisent la fonction SharePlay, dans le but d'apporter une assistance.



Certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence liées à Siri ne seront pas lancées avant 2025, mais Genmoji, Image Playground, Writing Tools et de nombreuses nouvelles fonctionnalités in-app devraient être disponibles à partir de septembre, sauf au sein de l'Union européenne. On ne sait pas exactement combien de temps il faudra à Apple pour étendre ces fonctionnalités à l'UE, ni quels changements elle devra apporter pour les introduire dans le cadre du DMA.



L'avertissement d'Apple intervient alors que la Commission européenne s'apprête à statuer sur la question de savoir si les modifications apportées précédemment pour autoriser les places de marché d'applications sont conformes aux dispositions de la DMA. Les régulateurs ont déclaré que la mise en œuvre d'Apple posait de très sérieux problèmes, probablement liés aux frais de technologie de base facturés par Apple.



Voilà qui devrait être une sacré déception pour les clients européens, surtout que les smartphones concurrents, dont les derniers Samsung Galaxy S24, se targuent d'offrir une panoplie d'outils IA pour répondre facilement à ses mails et SMS, retoucher ses photos, etc.