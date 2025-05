Les fonctions d'Apple Intelligence présentées dans une nouvelle vidéo pratique

En pleine tempête au sujet de son IA loin d’être parfaite et en attendant toujours le nouveau Siri, Apple a publié une vidéo intitulée « Hands-On with Apple Intelligence » qui démontre les fonctionnalités de sa plate-forme actuellement disponible et son utilisation, en se concentrant uniquement sur les fonctionnalités actives et accessibles.

Une publicité à l’étrange timing

Voici les fonctionnalités disponibles actuellement sur iOS 18.4 mises en scène dans ce nouveau spot :

Corriger dans Photos : Permet aux utilisateurs de supprimer des objets ou distractions indésirables des photos d’un simple toucher, améliorant la qualité de l’image sans outils d’édition complexes.

Genmoji : Permet de créer des autocollants personnalisés de type emoji basés sur des descriptions textuelles, offrant des options de communication expressives et personnalisées.

Image Playground : Un outil créatif pour générer des images ou illustrations uniques à partir de descriptions textuelles, permettant aux utilisateurs de concevoir des visuels directement sur leur appareil.

Résumés de courriels : Génère automatiquement des résumés concis des courriels, aidant les utilisateurs à comprendre rapidement les points clés sans lire de longs messages.

Outils d’écriture : Fournit une assistance basée sur l’IA pour rédiger, éditer et affiner des textes dans différentes applications, incluant des corrections grammaticales et des ajustements de ton.

Intelligence visuelle : Améliore la capacité à analyser et extraire des informations à partir d’images, comme identifier des objets, du texte ou des monuments dans les photos.

Intégration de ChatGPT : Intègre ChatGPT pour offrir un support conversationnel par IA, répondre à des questions et aider dans des tâches directement au sein de l’écosystème Apple.

Contexte sur les fonctionnalités indisponibles

Vous le savez, Apple a recentré son discours sur les fonctionnalités disponibles, après avoir fait face à des critiques et des poursuites judiciaires. Les premières publicités vantant les capacités de Siri personnalisées pour l’iPhone 16 ont déçu les clients, car elles n’étaient pas disponibles au lancement, et ne le sont toujours pas. Apple a depuis retiré ces publicités et met désormais en avant uniquement les fonctionnalités actives d’Apple Intelligence dans ses campagnes marketing.



Que pensez-vous de l’IA d’Apple à date, utile ou pas ?