Apple revoit en urgence sa stratégie marketing autour d'Apple Intelligence

Apple, en pleine tourmente autour de ses promesses d’intelligence artificielle, revoit discrètement sa stratégie marketing. Alors que les fonctionnalités annoncées avec fierté tardent à arriver, la marque à la pomme ajuste ses slogans pour calmer le jeu. Un changement de discours qui soulève des questions sur la transparence et la pression concurrentielle à laquelle Apple est confrontée. Décryptage.

Depuis quelques jours, Apple a opéré un changement subtil mais révélateur dans sa communication mondiale. Le slogan initialement prévu pour la campagne marketing de l’iPhone 16 et des nouveaux iPad/Mac — « Hello, Apple Intelligence »— a été remplacé presque partout par une nouvelle formule : « Built for Apple Intelligence » (en français : « Conçu pour Apple Intelligence »).

Ce changement de terminologie n’est pas anodin. Il intervient dans un contexte de plus en plus tendu pour Apple, alors que la fonctionnalité phare annoncée avec fierté lors de la dernière keynote — « Apple Intelligence », soit l’intégration poussée de l’IA générative dans tout l’écosystème Apple — tarde à être déployée.

Apple has updated its slogan from “Hello, Apple Intelligence” to “Built for Apple Intelligence” across its entire product lineup. pic.twitter.com/jO3qzbrKT1