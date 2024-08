Siri sera au coeur de la stratégie IA d'Apple

Si vous utilisez régulièrement Siri sur vos appareils Apple, vous avez probablement remarqué que l'assistant vocal répond de moins en moins à nos requêtes et se retrouve même victime de bug absurde comme l'impossibilité de donner l'heure sur un HomePod. N'importe quelle personne habituée à l'écosystème Apple vous le dira : Siri a besoin d'être boosté à l'intelligence artificielle pour être plus efficace et retrouver une compétitivité face à Google Assistant et Alexa.

Les améliorations pour Siri vont être considérables

Selon un récent rapport du New York Times, Apple se préoccupe énormément de la fiabilité et de la performance de son assistant vocal, Siri. L'entreprise aurait totalement conscience qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, Siri a pris un sérieux coup de vieux, au point où l'assistant vocal est devenu un point faible au lieu d'un atout lors de la vente d'un produit. Pour faire évoluer Siri, le New York Times indique que la firme de Cupertino développe sa propre technologie d'IA pour augmenter sa compétitivité face à ses rivaux qui investissent, eux aussi, massivement dans l'IA.



Au début de l'année dernière, une réunion exceptionnelle a eu lieu à l'Apple Park où plusieurs cadres d'Apple, incluant Craig Federighi et John Giannandrea, ont donné leur avis sur une réorganisation de Siri pour les années à venir. L'objectif de la réunion était de comprendre ce qui n'allait pas avec le célèbre assistant vocal et quels étaient les axes pour tenter de l'améliorer afin que celui-ci ait une "présence" plus importante et pertinente dans le quotidien des propriétaires d'iPhone, d'iPad...

Au cours de cette réunion, ChatGPT a été au cœur des discussions, l'IA d'OpenAI venait de sortir et faisait beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le rapport explique que les cadres ont cherché à saisir les avantages de ChatGPT à la fois pour un particulier comme pour un professionnel.



Le New York Times affirme que si Siri est décevant aujourd'hui, c'est essentiellement parce qu'Apple n'a rien fait pour rendre compétitif son assistant vocal ces dernières années. Il y a eu un manque d'investissement financier, mais aussi des recrutements importants qui n'ont pas eu lieu.

Apple veut rattraper son retard

Pour 2024, Apple devrait annoncer un "Siri nouvelle génération", l'entreprise travaille sur ce projet depuis maintenant plus d'un an et les résultats seraient éblouissants, à tel point que les clients Apple habitués à utiliser Siri ne devraient plus reconnaître l'assistant vocal qu'ils utilisent régulièrement. Cette nouvelle version de Siri sera bien évidemment boostée à l'intelligence artificielle, mais avec la propre technologie d'Apple, il est hors de question pour l'entreprise d'utiliser la technologie d'un tiers pour son propre assistant vocal.



Depuis plusieurs mois, il y a eu quelques changements en interne :

Les salariés qui s'occupaient de l'Apple Car et qui ont une expertise autour de l'intelligence artificielle ont été (pour certains) affectés au projet "Siri 2.0".

Apple a augmenté les ressources, on parle de l'aspect financier, mais aussi de l'effectif qui a été agrandi avec de nouveaux recrutements stratégiques.

La nouvelle version de Siri est décrite par le rapport comme étant plus expérimentée, plus conversationnelle et capable de répondre à davantage de requêtes, potentiellement similaire à une expérience comme avec des chatbots du type ChatGPT ou Gemini de Google. Rendez-vous à la WWDC 2024 pour en apprendre plus sur ce projet qu'on attend tous.