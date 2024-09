Mark Zuckerberg affirme que la stratégie de Meta est différente de celle d’Apple

Depuis l’annonce de l’Apple Vision Pro qui a eu lieu il y a plus d’un an, Mark Zuckerberg n’hésite pas à critiquer Apple et sa stratégie. Le PDG de Meta vient de réaliser cette nuit une nouvelle interview, il explique que Meta est tout le contraire d’Apple et que la stratégie de la firme de Cupertino n’est pas la bonne. Une interview qui va probablement faire beaucoup parler à l’Apple Park !

La dernière interview de Mark Zuckerberg

Depuis la commercialisation de l’Apple Vision Pro, Mark Zuckerberg a multiplié les critiques envers son concurrent Apple. Dans une récente interview au podcast “Acquired”, Zuckerberg a de nouveau pris la parole pour rappeler une différence majeure entre son entreprise et Apple. Selon lui, la stratégie de Meta se situe “à l’opposé d’Apple” sur plusieurs points fondamentaux.



L’un des principaux reproches qu’il adresse à Apple concerne le temps que la marque met pour développer et lancer ses produits. Un exemple parlant est celui de l’Apple Vision Pro, dont la conception a duré plus de huit ans avant sa mise sur le marché. Zuckerberg critique cette approche perfectionniste, qu’il juge trop longue et trop prudente.

À l’inverse, Meta privilégie la rapidité d’expédition des produits pour obtenir des retours utilisateurs et corriger les erreurs et imperfections du produit. Cette méthode permet à Meta de lancer des produits rapidement, même si cela implique que les premières versions ne soient pas totalement abouties.



Ce qui est ironique dans cette interview, c’est que Zuckerberg avoue ouvertement que les consommateurs jouent (sans le savoir) un rôle de “bêta-testeurs” pour aider à améliorer les générations suivantes. Il justifie cette démarche en expliquant que, selon lui, attendre une version parfaite fait perdre du temps précieux et retarde l’apprentissage issu des retours du marché.



Cette stratégie rapide de mise sur le marché a également pour but de prendre des risques et d’innover plus rapidement qu’Apple. Zuckerberg est certain qu’attendre des éloges ou viser la perfection retarde l’innovation et les opportunités de progresser. La stratégie d’Apple est donc mauvais, selon le raisonnement du PDG de Meta.



Ce n’est pas la première fois que Zuckerberg exprime publiquement ses critiques envers Apple. Il a déjà dénoncé les politiques restrictives de l’App Store, ainsi que le côté “élitiste” des “fidèles” d’Apple. Son opposition aux méthodes d’Apple n’a cessé de croître, surtout depuis que la firme de Cupertino est arrivée sur le marché des casques de réalité mixte avec l’Apple Vision Pro, un segment où Meta s’était jusqu’alors positionné en leader.



Même si aucune statistique officielle d’expéditions n’est disponible pour l’instant, il est probable que l’arrivée de l’Apple Vision Pro a impacté les ventes des casques de réalité mixte de Meta, provoquant peut-être une certaine amertume chez Zuckerberg.