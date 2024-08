Pour Mark Zuckerberg, le Meta Quest 3 est meilleur que l’Apple Vision Pro

Nous y sommes enfin ! Mark Zuckerberg a eu l’opportunité de tester l’Apple Vision Pro dans les bureaux de Meta afin de se construire son propre avis sur le principal concurrent au Meta Quest 3. Après de longues minutes d’utilisation à tout analyser de A à Z, le résultat est sans appel pour le milliardaire, son casque le Meta Quest 3 est bien meilleur que l’Apple Vision Pro. Même si c’est loin d’être l’avis des personnes qui ont eu la chance de pouvoir comparer les 2 produits, Zuckerberg est convaincu que le Vision Pro est inférieur.

Mark Zuckerberg parle de l’Apple Vision Pro

Mark Zuckerberg a pris position cette nuit en affirmant que le tout dernier casque de réalité mixte, le Meta Quest 3, surpasse l’Apple Vision Pro dans plusieurs aspects clés. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Zuckerberg a directement comparé les deux appareils, soulignant pourquoi le Meta Quest 3 représente, selon lui, un choix meilleur pour les consommateurs.



L’un des arguments de vente les plus frappants mis en avant par Zuckerberg est le prix du Meta Quest 3, qui est sept fois inférieur à celui de l’Apple Vision Pro. Cette différence de prix très importante est un point critique, surtout lorsque les deux produits visent à démocratiser l’accès à la réalité mixte pour le grand public.

Zuckerberg a également mis en avant la qualité d’image du Meta Quest 3, mentionnant des écrans de grande taille offrant une expérience visuelle comparable à celle de l’Apple Vision Pro, mais avec le bonus d’un poids réduit de 120 grammes, rendant l’appareil nettement plus confortable pour une utilisation prolongée. De plus, l’absence de fils gênants renforce la liberté de mouvement des utilisateurs, un avantage non négligeable dans l’immersion virtuelle.

Le champ de vision de l’Apple Vision Pro, un point souvent critiqué

Mark Zuckerberg a poursuivi en mettant en avant plusieurs points forts du Quest 3 comparé au Vision Pro :

Le champ de vision : celui du Meta Quest 3 est supérieur au Vision Pro (c’est effectivement la vérité), ce qui offre une meilleure expérience lors de l’utilisation.

Un écran plus lumineux : selon Zuckerberg, l’une des différences flagrante dès la première utilisation, c’est la luminosité de l’écran qui est clairement supérieure du côté du Quest 3.

L’absence de flou de mouvement : lors du test du Vision Pro, le PDG de Meta a remarqué à plusieurs reprises du flou de mouvement lorsqu’il tournait rapidement la tête vers une direction. C’est quelque chose qui n’existe pas sur le Quest 3.

Les contrôleurs et le suivi du regard : certains utilisateurs apprécient pouvoir interagir avec leur casque avec des manettes et c’est un plus pour les jeux selon Zuckerberg. L’absence de manette spécifique au Vision Pro est un échec selon le dirigeant de Meta. De plus, il précise que le suivi du regard est meilleur sur le Quest 3 (ce qui est loin d’être l’avis des personnes qui ont utilisé le Quest 3 et qui ont testé récemment le Vision Pro).

Plus d’applications optimisés : alors qu’Apple a annoncé aujourd’hui avoir dépassé les 1000 applications optimisés visionOS, Mark Zuckerberg précise que vous retrouvez largement plus d’applications optimisés Quest 3 dans la bibliothèque d’apps. Ce qui est vrai, mais surtout logique puisque les Meta Quest sont commercialisés depuis bien plus longtemps que le Vision Pro ! Sur ça, il faut laisser un peu de temps à Apple et à sa communauté de développeurs.

Critiques adressées à Apple

Zuckerberg n’a pas manqué de critiquer les choix de conception d’Apple, en particulier les “compromis” faits en matière de confort et d’ergonomie pour atteindre une haute résolution d’écran. Il met en garde contre la présomption de succès dans de nouvelles catégories de produits, rappelant la victoire historique du modèle ouvert de Microsoft à l’ère du PC, suggérant que l’approche de Meta pourrait s’avérer plus favorable à long terme.



Une chose est sûre, c’est que la concurrence entre Meta et Apple promet de stimuler l’innovation et d’améliorer les offres pour les consommateurs dans le domaine en pleine expansion de la réalité mixte.



