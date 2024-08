Apple annonce que la barre des 1000 applications optimisés visionOS a été atteinte

Avant le lancement de l’Apple Vision Pro, beaucoup de clients craignaient que la quantité d’applications optimisés visionOS soient faibles sur la durée. Dès le 2 février, on retrouvait déjà 600 applications, aujourd’hui on en retrouve plus de 1000. À travers son compte X, Greg Joswiak n’a pas manqué de mentionner cette belle performance qui montre l’intérêt croissant envers le Vision Pro dans la communauté des développeurs.

Au-delà des applications optimisées, Greg Joswiak a également mis en avant la compatibilité du Vision Pro avec plus de 1,5 million d’applications iPad, toutes fonctionnelles sur le casque. Cette compatibilité étendue enrichit considérablement le contenu disponible sur le Vision Pro, offrant une valeur ajoutée inestimable en termes de divertissement, productivité…. Sans cet apport des applications iPadOS, le Vision Pro n’aurait pas la même attractivité.

Au moment de son lancement, le Vision Pro avait déjà impressionné avec plus de 600 applications disponibles. Cependant, la croissance de plus de 400 applications dans les semaines suivant son introduction témoigne de l’élan continu et de l’intérêt croissant de la communauté des développeurs pour cette plateforme. Apple exprime son optimisme quant à la poursuite de cette tendance, avec l’ambition d’encourager davantage de développeurs à explorer les possibilités offertes par visionOS.



Cette progression rapide du nombre d’applications optimisées montre le potentiel du Vision Pro en tant que plateforme d’avenir pour la réalité mixte. En attirant toujours plus de créateurs de contenu et de développeurs, Apple vise à enrichir davantage l’écosystème visionOS, assurant ainsi à ses utilisateurs une expérience toujours plus immersive et diversifiée.

