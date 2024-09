Apple sort visionOS 2 bêta 9 aux développeurs

La semaine dernière, Apple a publié sur ses serveurs la huitième bêta de visionOS 2 qui sortira le mois prochain pour tous les utilisateurs de l'Apple Vision Pro. Alors que la date de lancement est proche, Apple sort ce soir une nouvelle bêta toujours à destination des développeurs, au programme, on retrouve essentiellement des résolutions de bugs.

La bêta 9 de visionOS 2 est disponible

Dès maintenant, les développeurs peut télécharger la 9e bêta de visionOS 2 qui sortira prochainement, Apple souhaite régler les derniers bugs afin de lancer rapidement la nouvelle mise à jour pour l'Apple Vision Pro. Pour les développeurs, l'accès à cette nouvelle bêta est simple : il suffit de se rendre dans l'application "Réglages" de l'Apple Vision Pro, puis de sélectionner "Mise à jour logicielle" et "Mises à jour bêta". Comme d'habitude, un identifiant Apple associé à un compte de développeur est requis pour télécharger cette version.



visionOS 2 apporte une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités conçues pour maximiser l'expérience utilisateur sur l'Apple Vision Pro. Parmi celles-ci, plusieurs se distinguent par leur capacité à transformer l'interaction avec l'appareil et à enrichir les possibilités offertes par la réalité augmentée.

Dans visionOS 2 la compatibilité avec de nouveaux accessoires est au rendez-vous. En particulier, le support pour la Magic Mouse et d'autres souris Bluetooth tierces, rendant l'utilisation du Vision Pro plus flexible et accessible. Avec cette bêta, Apple introduit la fonction "utilisateur invité" améliorée, permettant aux utilisateurs invités de sauvegarder leurs données de suivi des yeux et des mains pendant une période de 30 jours. Une amélioration bienvenue pour ceux qui partagent leur appareil.



De plus, l'amélioration de la Persona, l'avatar numérique d'Apple, se poursuit avec des tons de peau plus précis, des mouvements des mains plus fluides, et des arrière-plans virtuels pour les appels vidéo. visionOS 2 introduit aussi la fonction Multivue pour l'application Apple TV, permettant de regarder jusqu'à cinq flux simultanés. Une fonctionnalité idéale pour les amateurs de sport !



Le mode Voyage s'améliore, permettant de travailler ou se divertir en toute confidentialité lors de déplacements, comme dans un train, avec la possibilité d'utiliser plusieurs applications ou vidéos sur un écran virtuel géant. Apple a aussi mis l'accent sur la sécurité du contenu avec des protections améliorées contre le partage de contenu sensible. Les utilisateurs peuvent désormais flouter automatiquement les photos et vidéos considérées comme sensibles avant de les partager.



Cette 9e bêta de visionOS 2 montre une fois de plus qu'Apple peaufine chaque détail avant la sortie officielle de cette mise à jour majeure. La date de publication devrait être confirmée lundi prochain lors de l'Apple Event de la rentrée.