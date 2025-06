Les apps Mac vont s'afficher directement sur le Vision Pro

Les sessions pour développeurs de la WWDC25 d’Apple n'ont pas encore fini de révéler tous leurs secrets, après les conférences d'ouverture et de "State of the Union". Lors de la session « What’s new in SwiftUI », nous avons eu un indice sur l’avenir de visionOS et du casque Vision Pro.

Pour palier au manque d'apps sur visionOS

Malgré des ventes en berne peu de temps après son lancement, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple développait tout de même deux nouveaux casques Vision : un modèle plus léger et abordable (Vision Air ?), et un appareil connecté à un Mac (Vision ?). Contrairement aux lunettes de réalité augmentée à lentilles transparentes initialement envisagées, ce casque connecté conservera l’approche immersive du modèle actuel. Bien que rien ne soit confirmé quant à leur lancement, Apple semble déjà poser les bases pour cette version connectée.

Une avancée majeure est que les applications macOS Tahoe 26 pourront bientôt afficher du contenu immersif 3D directement sur l’Apple Vision Pro grâce à un nouveau type de scène SwiftUI, RemoteImmersiveSpace. Cette fonctionnalité s’appuie sur le framework CompositorServices, désormais disponible sur macOS Tahoe 26, permettant aux applications Mac de projeter du contenu stéréo 3D dans les environnements Vision Pro sans nécessiter une version spécifique pour visionOS.

Avec RemoteImmersiveSpace, les développeurs peuvent créer des visuels immersifs prenant en charge des interactions spatiales comme les tapotements, les gestes et les effets de survol, permettant aux applications de bureau de s’étendre dans des environnements 3D immersifs. Développée dans SwiftUI, avec une intégration plus poussée à Metal pour un contrôle avancé du rendu, cette fonctionnalité introduit également de nouvelles API pour la disposition et l’interaction spatiale. Celles-ci permettent de concevoir des interfaces utilisateur volumétriques, de manipuler des objets (comme saisir une bouteille d’eau virtuelle) et d’implémenter des comportements dynamiques d’accrochage de scènes.



Concrètement, les applications macOS pourraient alimenter des expériences 3D complexes, comme des visites architecturales ou des visualisations scientifiques, exécutées en direct sur Vision Pro. Cela réduit les obstacles pour les développeurs macOS souhaitant explorer Vision Pro et se préparer à un avenir où l’informatique spatiale deviendra courante. Tout est détaillé dans la session « What’s New in SwiftUI » d’Apple et la documentation sur le site Apple Developer.