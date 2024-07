La mode immersive débarque sur l'Apple Vision Pro avec les apps Rimowa et Balenciaga

L'Apple Vision Pro est fantastique pour le streaming, le divertissement, mais aussi pour le shopping. Certaines marques semblent l'avoir compris, notamment dans la mode. Deux populaires marques européennes viennent de rejoindre l'App Store de visionOS en proposant leur propre application optimisée pour l'Apple Vision Pro. Dès maintenant, les propriétaires de l'ordinateur spatial peuvent télécharger les applications Balenciaga et Rimowa.

La mode arrive sur le Vision Pro

Dès aujourd'hui, les utilisateurs de l'Apple Vision Pro peuvent retrouver deux nouvelles applications visionOS venant d'entreprises populaires dans le secteur de la mode et du luxe. En effet, Balenciaga et Rimowa viennent de lancer leur propre application pour offrir aux propriétaires de l'ordinateur spatial d'Apple des expériences immersives et la découverte de nouvelles collections.



L'objectif de Balenciaga et Rimowa est le même que Gucci qui propose déjà son application sur l'App Store du Vision Pro : plonger l'utilisateur dans un univers immersif où il découvrira les produits de la marque et se sentira "intégrer" dans un monde qui ne lui est pas forcément familier.

L'application Balenciaga

Balenciaga propose une application innovante conçue pour offrir une vue immersive de ses défilés de mode et de ses dernières collections. Cette application permet aux utilisateurs de vivre une expérience inédite grâce à des vues exclusives de drones et des images stéréoscopiques du spectacle Printemps/Été 2025. Les amateurs de mode peuvent désormais assister virtuellement au défilé de Shanghai, diffusé le 30 mai 2023, comme s'ils y étaient.



L'application va au-delà des simples diffusions en offrant un lookbook interactif et l'accès à du contenu des collections passées. Cette initiative a pour but de faire découvrir aux clients les dernières créations de la maison de couture tout en leur proposant des expériences uniques. En plongeant au cœur des collections, les utilisateurs peuvent explorer les détails des pièces, comprendre l'inspiration derrière les designs et vivre l'excitation des défilés de mode de manière inédite.

L'application Rimowa

Rimowa, réputée pour ses bagages de luxe, utilise aussi l'Apple Vision Pro pour offrir une expérience immersive et interactive de ses produits. L'application de Rimowa permet aux utilisateurs de visualiser des modèles 3D haute résolution de leurs produits emblématiques. Grâce à la réalité augmentée, il est possible d'essayer virtuellement les valises dans un espace virtuel, permettant ainsi de voir comment elles se comportent dans différents environnements.



Une autre fonctionnalité phare de cette application est la salle d'exposition virtuelle, où les utilisateurs peuvent personnaliser leurs bagages en temps réel. Que ce soit pour choisir les couleurs, les matériaux ou ajouter des accessoires, tout se fait de manière interactive et immersive, transformant le processus d'achat en une expérience ludique et engageante.



D'autres grandes marques suivent également cette tendance, avec des applications Vision Pro axées sur le shopping. Mytheresa, J.Crew et E.l.f. Cosmétiques ont tous adopté cette technologie pour offrir à leurs clients des expériences de shopping plus interactives et engageantes.



Via