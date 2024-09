Le jeu Puzzle Sculpt débarque sur le Vision Pro

Après Castle Crumble, les possesseurs d'un Apple Vision Pro vont pouvoir exploiter leur appareil dernier cri avec un autre jeu spatial : Puzzle Sculpt.



Développé par Schell Games, un studio primé pour ses jeux avant-gardistes utilisant des technologies émergentes, Puzzle Sculpt offre une expérience relaxante tout en 3D qui peut plaire à tout type de joueurs.

Découvrez Puzzle Sculpt sur visionOS

Avis aux amateurs de puzzles ! Résolvez des puzzles en 3D dans votre salon avec Puzzle Sculpt.

Dans Puzzle Sculpt, votre mission est donc de résoudre des puzzles en 3D dans un environnement de réalité mixte, comme votre salon (ou vos toilettes). Comme vous pouvez jouer à votre rythme, il n'y a pas de pression. Mais pour autant, ce n'est pas toujours aisé. Pour vous aider, les développeurs ont prévu des indices, les niveaux devenant évidemment de plus en plus complexes. Les amateurs auront certainement reconnu un mélange entre Sudoku et Rubik's Cube.

Pour vous motiver, sachez qu'il y a des objets à déverrouiller, que vous pourrez ensuite placer où vous le souhaitez dans votre espace en réalité mixte. Par exemple, vous pouvez les disposer sur des étagères, une table ou même le sol, ajoutant une touche personnalisée à votre environnement.



Puzzle Sculpt est parfait pour ceux qui cherchent une expérience de jeu calme et immersive, avec des éléments interactifs à collectionner et personnaliser dans leur espace réel. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais un titre intelligent qui donne l'occasion d'utiliser son Vision Pro.

