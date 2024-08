Cut the Rope 3 débarque aussi sur l'ordinateur spatial Vision Pro

Les jeux spatiaux, dénomination signée Apple, commencent à affluer à quelques heures du lancement américain du Vision Pro, la dernière révolution d'Apple. Le studio Zeptolab n'a pas perdu de temps et proposera son célèbre Cut The Rope 3 dès demain.



Bien que les tests aient montré les limites de ce premier ordinateur spatial, autre nomenclature inventée à Cupertino, les possibilités pour le divertissement sont prometteuses. Ceux qui aiment les jeux vidéo devraient se régaler avec plusieurs titres ingénieux.

Cut the Rope 3 passe à la 3D

ZeptoLab, en partenariat avec Paladin Studios, est ravi de présenter Cut the Rope 3 sur Apple Arcade à Apple Vision Pro le 2 février, mettant en valeur la magie de l'ordinateur spatial révolutionnaire d'Apple.

Sans bousculer le concept de départ, contrairement à Super Fruit Ninja ou Blackbox vus récemment, le studio russe a concentré ses efforts sur le gameplay. Selon les développeurs, les puissantes capacités de l'Apple Vision Pro permettent à ce puzzle basé sur la physique de s'immiscer dans l'espace devant les joueurs et de leur offrir de nouvelles méthodes de contrôle intuitives.



Sur visionOS, le jeu s'enrichit d'un nouvel élément : des dioramas audacieux et colorés, assortis au thème de chaque lieu, encadrent l'espace de l'aventure dans le champ de vision des joueurs.



Comme pour les autres applications et jeux (plus de 600 apps au lancement), les joueurs peuvent apprécier Cut The Rope 3 sur un écran aussi grand qu'ils le souhaitent, avec un son spatialisé, tout en restant en contact avec leur environnement physique - ou avec des arrière-plans virtuels bluffants.



Mais le plus intéressant reste la sélection et la manipulation des objets. Il n'a jamais été aussi facile de progresser en utilisant le mouvement des yeux et des mains. Cela peut se faire de loin ou de près, en touchant directement le jeu devant le joueur. Une expérience unique !

C'est quoi Cut the Rope 3 ?

Si vous aviez manqué notre présentation de Cut the Rope 3 sur iOS, il s'agit du dernier chapitre de la franchise qui a démarré en 2010 sur l'App Store.



Cut the Rope 3 invite les joueurs à explorer des terres inconnues avec le célèbre personnage Om Nom et l'adorable petit Nibble Nom, qui ajoute de nouvelles mécaniques. Et pour cause, le légendaire bonbon est remplacé par l'agité Nibble Nom, et les joueurs doivent le guider pour qu'il retourne dans les bras d'Om Nom.



Au-delà des énigmes toujours plus stimulantes (et rageantes), on retrouve un jeu sublimé avec une véritable âme pour divertir toute la famille.

Télécharger le jeu Cut the Rope 3