Apple prépare une puce Apple Silicon sur mesure pour les Apple Glass

Apple prépare activement ses futures lunettes connectées, les Apple Glass, en développant une puce Apple Silicon spécialement conçue pour une gestion efficace des caméras avec une faible consommation d’énergie. Un défi technique de taille pour un appareil qui ne cesse de prendre du retard.

Apple Glass : une puce sur mesure pour des lunettes intelligentes

Apple intensifie ses efforts dans le domaine des lunettes connectées avec le développement d’une puce Apple Silicon sur mesure, optimisée pour une gestion efficace des caméras et une consommation énergétique minimale. Ce composant est conçu pour s’intégrer dans un design léger et discret, répondant aux exigences d’un dispositif portable comme les Apple Glass.

Le processeur destiné aux Apple Glass s’inspire des puces utilisées dans l’Apple Watch, connues pour leur faible consommation d’énergie. Cette nouvelle puce devra gérer les flux provenant de plusieurs caméras intégrées aux montures, tout en maintenant une efficacité énergétique optimale. La production en masse de cette puce est prévue pour l’été 2026, en collaboration avec TSMC, avec une commercialisation envisagée fin 2026 ou début 2027.

Deux versions des Apple Glass en préparation

Apple travaillerait sur deux modèles de lunettes intelligentes, identifiés sous le nom de code N401 et N50. La première version, sans réalité augmentée, offrirait des fonctionnalités telles que la prise d’appels, la photographie et l’assistance vocale, similaires aux lunettes développées en partenariat avec Ray-Ban par Meta. La seconde version intégrerait des capacités de réalité augmentée, bien que cette technologie reste complexe à implémenter dans un format aussi compact.

Intégration avec d’autres appareils Apple

Apple envisage également d’étendre les fonctionnalités de ses lunettes connectées en les intégrant avec d’autres appareils de son écosystème. Des projets sont en cours pour équiper les AirPods et l’Apple Watch de caméras, permettant une interaction plus riche avec l’environnement. Les puces dédiées à ces appareils portent les noms de code “Glennie” pour les AirPods et “Nevis” pour l’Apple Watch.



