Des images du câble d'alimentation de l'Apple Vision Air

Le collectionneur de prototypes et leaker "Kosutami" a partagé aujourd’hui de nouvelles images d’un câble d’alimentation redessiné, prétendument destiné au futur casque Apple "Vision Air".

Un câble inédit

Hier, Kosutami a révélé que le "Vision Air" arborera un design plus fin, avec du titane utilisé pour le boîtier de la batterie et plusieurs composants internes afin de réduire le poids. Bien que l’extérieur reste principalement en aluminium, il présentera une finition bleu-noir "minuit", contrairement au Vision Pro uniquement disponible en argent. Les nouvelles images montrent un connecteur en aluminium anodisé dans la même couleur minuit, faisant suite aux premières images d’un connecteur de type Lightning pour l’appareil publiées hier.

Le connecteur du Vision Pro utilise 12 broches, tandis que le nouveau câble en compte huit, suggérant une refonte significative, notamment pour la batterie externe. Le connecteur de la sangle audio, en revanche, semble identique à celui du Vision Pro.

Deux casques à venir

Apple devrait lancer un Vision Pro de deuxième génération avec une puce M5 entre l’automne 2025 et le printemps 2026, ainsi qu’un casque à coût réduit, largement évoqué, qui pourrait être le "Vision Air" mentionné par notre ami.



Bien que le bilan de Kosutami en matière de rumeurs sur Apple reste mitigé, il a tout de même prédit avec justesse le remplacement en 2023 de la bande en cuir Modern Buckle par une version FineWoven. Il a également fourni les premières images réelles des bracelets FineWoven pour Apple Watch, du câble Thunderbolt 4 lancé avec l’iPhone 15 Pro, ainsi que des détails sur la conception thermique améliorée et la batterie redessinée de l’iPhone 16 Pro. Et il a en sa possession un grand nombre de prototypes d'iPhone, d'iPod et d'Apple Watch, entre autres.