Un prototype fonctionnel du AirPower explique son abandon

Un nouveau prototype d'AirPower, le tapis de recharge sans fil mort-né d'Apple, révèle les importants problèmes thermiques qui ont conduit à l'annulation du projet.



Initialement annoncé en septembre 2017 aux côtés de l'iPhone X, AirPower a été conçu pour charger les iPhone, Apple Watch et AirPods basés sur la norme Qi en les plaçant n'importe où sur le tapis. Cela nécessitait plusieurs bobines de charge qui se chevauchaient, une caractéristique qui a certainement eu raison de l'appareil.

Nouveau prototype d'AirPower

Le tristement célèbre AirPower devait déclencher une animation à l'écran lorsque les appareils étaient placés dessus et afficher l'état de charge de tous les appareils sur un iPhone. Malgré ces caractéristiques innovantes, le projet n'a pas été lancé en 2018 et a finalement été annulé en mars 2019 en raison de difficultés de développement.



Des photos et des vidéos du prototype AirPower ont fait surface entre 2020 et 2021, montrant sa conception à plusieurs bobines et son circuit interne. Cependant, la plupart de ces prototypes n'étaient pas fonctionnels. Un collectionneur de prototypes connu sous le nom de Kosutami a récemment obtenu une première version du tapis AirPower, comportant 15 bobines de charge, moins que les versions ultérieures qui en comportaient jusqu'à 22.

La modèle du leaker est fonctionnel, ce qui a permis de constater que lorsque les appareils étaient précisément alignés avec les bobines de charge, l'AirPower fonctionnait régulièrement à une faible tension sans problèmes de chaleur significatifs. En revanche, un mauvais alignement entraînait une surchauffe importante, voire des dommages tels que des marques de brûlure ou une fonte, comme l'a montré l'étui de charge des AirPods Pro de Kosutami. Cette exigence de précision est en contradiction avec l'objectif d'Apple de commodité et de facilité d'utilisation par rapport aux autres chargeurs Qi de l'époque.



Les ingénieurs d'Apple ont tenté différentes approches pour régler le problème, comme l'ajout de bobines, mais en vain. En 2018 et 2019, aucun nouveau prototype n'a vu le jour, ce qui laisse penser que le développement du matériel a cessé vers 2017. Les efforts se sont alors portés sur les améliorations logicielles, mais le projet a finalement été abandonné pour cause de surchauffe.



Après l'annulation d'AirPower, les rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un chargeur sans fil plus petit ont été liées au développement de MagSafe et du chargeur MagSafe Duo, plutôt qu'à un projet AirPower relancé. Malgré cela, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a rapporté qu'Apple pourrait toujours explorer des solutions de recharge de type AirPower pour ses futurs produits. Un AirPower revu avec la technologie MagSafe est possible, d'après les brevets déposés par la firme.