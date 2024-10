Voici un prototype d'AirPower qui recharge une Apple Watch

Un nouveau prototype du chargeur sans fil AirPower mort-né d'Apple a fait surface cette semaine, pour la première fois en train de charger une Apple Watch. Jusqu'à présent il n'avait été vu qu'avec des iPhone.

L'AirPower était un tapis de charge conçu par Apple pour charger les iPhone compatibles avec la charge sans fil, l'Apple Watch et les AirPods que la société a annoncé en septembre 2017 en même temps que l'iPhone X. L'AirPower a été conçu pour que les utilisateurs puissent placer les trois appareils en même temps de n'importe quelle manière sur le tapis pour les charger, ce qui signifiait que plusieurs bobines de charge se chevauchant devaient être incluses.



Lors de la pose, les appareils étaient censés afficher une animation unique à l'écran, comme on le voit dans les premiers documents marketing d'Apple. Un iPhone placé sur le chargeur AirPower aurait également affiché la charge de tous les appareils placés sur le tapis. L'accessoire n'a pas atteint son objectif initial de lancement en 2018, et après un grand nombre de problèmes liés à son développement, Apple a carrément annulé le projet AirPower en mars 2019.

Bien qu'Apple a par la suite sorti des accessoires de recharge appelés MagSafe et MagSafe Duo, aucun n'est pas capable de faire ce qui était annoncé. Du coup, il faut se contenter des prototypes AirPower qui circulent depuis août 2020 sur les réseaux sociaux, montrant une conception à bobines multiples et le circuit interne de l'appareil. Seuls les prototypes aperçus récemment étaient d'ailleurs fonctionnels.

Une nouvelle vidéo de l'utilisateur "Apple Demo" sur X, qui a déjà présenté divers prototypes Apple par le passé, démontre la capacité de l'AirPower à recharger une Apple Watch. L'appareil comporte 16 bobines et peut charger un prototype DVT de l'Apple Watch Series 4 (celle qui devrait être abandonnée par watchOS 11), mais il chauffe apparemment beaucoup. Cela nous rappelle le modèle de fin 2023 qui présentait certains des graves problèmes thermiques, notamment la brûlure ou la fonte des appareils placés sur le socle de charge.

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9