Un rare prototype de l'Apple Watch originale en images

La toute première Apple Watch a été présentée en septembre 2014, avant d'être lancée en magasins en avril 2015. Bien évidemment, Apple avait travaillé sur l'appareil bien en amont et, grâce à Giulio Zompetti, collectionneur d'appareils Apple rares, nous pouvons voir à quoi ressemblait l'un des premiers prototypes de la montre connectée d'Apple, assemblé près de deux ans avant la sortie.

Le plus vieux prototype d'Apple Watch

Si vous nous suivez, vous savez que les prototypes d'Apple Watch première du nom ont déjà été partagés, notamment un modèle de 2014 propriété de Giulio Zompetti en 2020 (un collectionneur ayant aussi des iPod, iPhone et même un AirPower). Cette fois, ce même Zompetti a envoyé quelques photos à 9to5Mac montrant un prototype datant de décembre 2013.



Selon ce fan italien, ce prototype utilise une version du SwitchBoard basée sur une version d'iOS 8 conçue pour l'iPod touch. Pour ceux qui ne connaissent pas, SwitchBoard est le lanceur interne d'Apple pour tester les fonctionnalités matérielles. Il permet aux ingénieurs et aux personnes travaillant sur le processus d'assemblage de vérifier que les composants tels que l'appareil photo, l'écran et les haut-parleurs fonctionnent comme prévu.



Pour le reste, ce prototype d'Apple Watch 0 (l'Apple Watch Series 1 a été lancée en même temps que l'Apple Watch Series 2, changeant simplement la puce du modèle original) est semblable aux autres prototypes. Boîtier en acier inoxydable, trois capteurs de fréquence cardiaque alignés horizontalement, marquages laser génériques au lieu des marquages définitifs avec le numéro de modèle, etc.



Autre fait intéressant, Zompetti a même un chargeur de pré-production. Bien qu'il ressemble au chargeur actuel de l'Apple Watch, le collectionneur a précisé à nos confrères que ce chargeur n'est compatible avec aucun autre modèle d'Apple Watch. La couronne numérique a également une forme légèrement différente de celle utilisée dans la version finale.



Rappelons à toutes fins utiles que l'Apple Watch 9 représente la dernière version à date.



Voici différentes photos du rare prototype de l'Apple Watch originale :