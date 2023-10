L'Apple Watch Series 1 est désormais "vintage"

Apple a mis à jour la liste des produits vintage et obsolètes de son site web. Alors que la page recense bel et bien la toute première Apple Watch en tant que produit obsolète, comme vu en début de mois, la Series 1 vient d'être ajoutée à la partie "vintage" ou "millésimé" en français.

Une première "SE" dans l'esprit

Lancée en même temps que l'Apple Watch Series 2 en septembre 2016, la Series 1 était un modèle plus abordable qui ne disposait pas du GPS intégré, de l'écran plus lumineux et de la résistance à l'eau améliorée de la Series 2. Elle n'était également disponible qu'avec un boîtier en aluminium, alors que le nouveau modèle proposait des boîtiers en aluminium, en acier inoxydable et en céramique. Apple avait d'ailleurs commencé à ce moment-là à échelonner sa gamme en proposant les deux montres à la vente avec 100 euros d'écart. En somme, c'était une Apple Watch Series 0 avec le processeur actualisé, une sorte de "SE" avant l'heure.

C'est quoi un produit vintage ?

Apple considère qu'un produit est millésimé lorsque cinq ans se sont écoulés depuis sa dernière mise en vente. Apple a abandonné la Série 1 en septembre 2018 après avoir introduit l'Apple Watch Series 4, de sorte que la barre des cinq ans est maintenant atteinte. Les produits vintage ne sont plus garantis pour être éligibles aux réparations dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple, le service étant soumis à la disponibilité des pièces.



Les produits obsolètes, quant à eux, ne peuvent plus être réparés ou entretenus dans les Apple Stores et chez les prestataires de services agréés Apple.



Aujourd'hui, l'Apple Watch SE 2022 est le modèle d'entrée de gamme, dont le prix commence à 279 €.