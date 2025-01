L'Apple Watch Series 4 est officiellement vintage

Après plus de six ans de bons et loyaux services, l'Apple Watch Series 4 entre maintenant en préretraite. Avant de devenir totalement obsolète, elle s'affiche dans la liste officielle des produits vintage d'Apple. Une Apple Watch qui aura rencontré un énorme succès à son époque et qui se trouve encore sur de nombreux poignets à l'heure actuelle.

R.I.P

Apple vient d'ajouter l’Apple Watch Series 4 à sa liste des produits vintage. Lancée en 2018, cette montre se distinguait par un boîtier plus fin et un écran 30 % plus grand que les modèles précédents. Sans oublier l'introduction de l'ECG et la détection des chutes.

Les produits sont considérés comme vintage par Apple lorsqu’ils ne sont plus commercialisés depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans. Durant cette période, Apple et les prestataires de services agréés peuvent encore proposer des réparations, sous réserve de la disponibilité des pièces détachées. Une fois cette période écoulée, les produits deviennent obsolètes et ne sont plus éligibles à une assistance matérielle.

En plus de l’Apple Watch Series 4, Apple a récemment ajouté d’autres appareils à sa liste de produits vintage, notamment le premier HomePod, l’iPhone X et les AirPods de première génération. Ces produits, bien que lancés il y a moins de dix ans, sont désormais considérés comme vintage en raison de l’évolution rapide de la technologie et des cycles de vie plus courts des appareils électroniques.

Il est important pour les utilisateurs de ces appareils de noter que, bien que le support matériel soit encore possible pendant la période vintage, il devient de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange. Après sept ans, lorsque les produits sont déclarés obsolètes, Apple cesse complètement de fournir des services de réparation pour ces appareils.

