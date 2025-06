watchOS 26 supprime 5 cadrans dont Toy Story (non !)

Apple n'a, non seulement, pas ajouté de nouveaux cadrans dans watchOS 26, mais la société a même supprimé cinq modèles dont l'emblématique Toy Story. Une mauvaise nouvelle qui n'est pas compensée par le nouveau design Liquid Glass, tant décrié sur iPhone pour sa mauvaise lisibilité par endroit.

Adieu les cadrans

Apple a supprimé plusieurs cadrans d'Apple Watch disponibles dans watchOS 11, notamment Feu/Eau, Dégradé, Métal Liquide, Vapeur et Toy Story. La société en avait retiré 4 l'an dernier.



Il est en effet courant qu'Apple retire discrètement certaines options de cadrans avec les nouvelles versions de watchOS, ce n'est donc pas une surprise totale. En revanche, certains étaient très appréciés. On imagine qu'Apple a étudié les statistiques avant de prendre une telle décision.

Bien que watchOS 26 n'introduise pas de nouveaux cadrans, certains existants proposent désormais des options de design inspirées du verre liquide ainsi qu'un affichage continu pour mettre en valeur l'écran de l'Apple Watch 10.

Les nouveautés de watchOS 26

watchOS 26 introduit une interface Liquid Glass avec des effets de transparence et un nouveau geste du poignet pour mettre en sourdine les notifications, appels et alarmes. Un assistant sportif, Workout Buddy, utilise Apple Intelligence pour offrir des encouragements vocaux personnalisés et des suggestions d’entraînement. L’application Messages gagne la traduction en temps réel, des fonds personnalisés, et le défilement intelligent s’améliore avec des suggestions contextuelles plus précises.



Quel est votre cadran préféré ? Et comment avez-vous trouvé watchOS 26 ?