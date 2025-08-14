N'attendez pas de grosses nouveautés pour l'Apple Watch Series 11 et sa puce S11

La puce S11 des prochaines Apple Watch Series 11 a été révélée par erreur en interne. Comme pour la Series 10, son architecture reste quasi identique, promettant peu de changements côté performances et nouveautés.

Apple Watch Series 11 : la puce S11 révélée par erreur en interne

Apple a récemment laissé fuiter par accident des informations internes concernant la puce S11, qui équipera les futures Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 attendues pour septembre 2025. Cette divulgation involontaire a permis de connaître plusieurs détails techniques avant l’annonce officielle.

La puce S11 conserve la même architecture T8310 que les précédentes S9 et S10, avec deux cœurs de performance “Sawtooth” similaires à ceux de la puce A16 Bionic. Il s’agit d’un processeur 64 bits à double cœur, accompagné d’un Neural Engine à 4 cœurs, d’un support Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération et d’une capacité de stockage de 64 Go. Bien que cette technologie soit ancienne, elle reste largement suffisante pour une montre connectée.

Apple pourrait apporter quelques ajustements à la conception de la puce S11, comme cela a été le cas avec la S10, afin de réduire l’encombrement interne de la montre. Cependant, aucune amélioration majeure des performances n’est attendue avec cette génération.

La S11 semble être une version intermédiaire, avec des améliorations limitées. Les véritables avancées en termes de performances et d’efficacité énergétique sont attendues avec la puce S12, prévue pour 2026, qui devrait introduire une nouvelle microarchitecture plus performante.

Apple procède souvent de la sorte pour l’Apple Watch, en suivant un cycle de trois ans similaire à celui des iPhone. L’architecture du processeur est restée quasi identique pour les modèles S6, S7 et S8, et c’est donc une nouvelle fois le cas pour les S9, S10 et S11. Il faudra donc patienter jusqu’à l’Apple Watch Series 12, prévue l’année prochaine, pour probablement observer une nette augmentation de puissance et d’efficacité, ou plutôt l’arrivée de nouvelles fonctionnalités importantes qui nécessitent davantage de ressources comme le suivi non invasif de la glycémie.



