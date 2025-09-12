Apple Watch Series 11 vs Apple Watch Series 10 : le comparatif !

Avec l’Apple Watch Series 11, Apple mise sur une évolution très (très) légère cette année. Même puce, quelques heures d’autonomie en plus et un écran plus résistant : les changements sont minimes et risquent de décevoir ceux qui attendaient une vraie révolution. Voici toutes les différences face à la Series 10.

Apple Watch Series 11 vs Series 10 : toutes les différences

Apple a dévoilé l’Apple Watch Series 11, une évolution qui se veut plus robuste et un peu plus autonome que la Series 10, mais qui conserve exactement la même puce. Une situation inédite pour la gamme Apple Watch. Si vous possédez déjà une Series 10, cette nouvelle version risque donc de vous laisser sur votre faim. Voici toutes les différences en détail.

1. Puissance et autonomie

La Series 11 embarque la même puce S10 que la Series 10. Aucune amélioration en termes de puissance ou de rapidité, une première dans l’histoire de l’Apple Watch.

En revanche, l’autonomie progresse légèrement :

24 heures en utilisation classique contre 18 heures sur la Series 10.

38 heures en mode économie d’énergie contre 36 heures pour la Series 10.

2. Recharge

La recharge est plus efficace sur la Series 11 :

15 minutes de charge permettent d’obtenir jusqu’à 8 heures d’autonomie, contre un résultat nettement inférieur sur la Series 10.

Pour le suivi du sommeil, 5 minutes suffisent à la Series 11 pour atteindre 8 heures d’autonomie, contre 30 minutes pour la Series 10.

3. Solidité de l’écran

La Series 11 introduit un verre Ion-X deux fois plus résistant aux rayures, avec une version en verre saphir pour les modèles les plus premium.

La Series 10, elle, reste équipée d’un écran classique, donc moins résistant.

4. Respect de l’environnement

Apple franchit un nouveau cap écologique : 40 % de verre recyclé est utilisé pour l’écran de la Series 11, contre 0 % sur la Series 10.

Conclusion

Comme nous pouvons l’apercevoir, il n’y a strictement aucun intérêt à passer d’une Series 10 (ni d'une Series 9) à une Series 11. Apple n’a même pas pris la peine de changer la puce, une première pour sa gamme de montres connectées.

Même pour ceux qui possèdent un modèle encore plus ancien, il est fortement conseillé de patienter jusqu’à l’année prochaine : si tout se passe comme prévu, l’Apple Watch Series 12 devrait lancer une "nouvelle ère" pour la montre connectée d’Apple.

Tableau comparatif rapide

Caractéristique Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 11 Puce S10 S10 (identique) Autonomie classique 18 h 24 h Autonomie mode économie d’énergie 36 h 38 h Recharge rapide (15 min) Moins de 8 h d’autonomie 8 h d’autonomie (une nuit complète) Recharge rapide pour suivi du sommeil 30 min pour 8 h 5 min pour 8 h Solidité écran Verre classique Verre Ion-X 2× plus résistant + version saphir Verre recyclé 0 % 40 %

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.