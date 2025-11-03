Apple lance watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod 26.1

Apple a publié aujourd’hui les versions finales de watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod Software 26.1, concluant un cycle bêta entamé il y a un peu plus d’un mois. Alors que l’attention s’est surtout portée sur iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1 — grâce à des ajouts notables comme les options de design Liquid Glass, l’expansion linguistique d’Apple Intelligence et le retour de Slide Over sur iPad —, ces mises à jour complémentaires apportent un petit coup de polissage ciblé aux écosystèmes portable, salon, spatial et domotique d’Apple.

watchOS 26.1 : la stabilité au premier plan

Pour les utilisateurs d’Apple Watch, watchOS 26.1 privilégie la fiabilité à la révolution. La mise à jour propose une série de correctifs de bugs et d’optimisations de performances qui résolvent les petits dysfonctionnements signalés dans watchOS 26.0, notamment un suivi des entraînements plus fluide et une livraison des notifications plus cohérente. Des correctifs de sécurité renforcent la protection contre les menaces émergentes, garantissant que votre compagnon de poignet reste sécurisé. Aucun changement majeur d’interface ou nouveau cadran n’a été dévoilé dans les bêtas, faisant de cette version une mise à jour axée sur la maintenance, idéale pour ceux qui recherchent une expérience sans accroc.

tvOS 26.1 : une nouvelle icône et des ajustements en coulisses

Les propriétaires d’Apple TV remarqueront un changement visuel immédiat : une icône de l’app Apple TV rafraîchie, alignée sur le nouveau branding « vibrant » de la plateforme en prévision des futures évolutions du service de streaming. Au-delà de ce relooking cosmétique, tvOS 26.1 se concentre sur des améliorations de stabilité, corrigeant les bugs liés au lancement des apps et aux saccades de lecture. Les gains de performance promettent une navigation plus réactive dans l’écran d’accueil et le Centre de contrôle, tandis que les mises à jour de sécurité renforcent le système. L’app TV elle-même reste fonctionnellement inchangée.

visionOS 26.1 : une informatique spatiale plus fluide

Les utilisateurs de Vision Pro bénéficient d’une mise à jour tout aussi discrète avec visionOS 26.1. La version se concentre sur l’élimination des petits accrocs, comme des gestes manuels plus réactifs et une latence réduite lors des appels Persona. Les correctifs ciblent les dérives occasionnelles d’alignement de l’environnement, et les boosts de performance optimisent l’autonomie lors des sessions prolongées en réalité mixte. Des renforcements de sécurité complètent le tableau, préservant la confidentialité et la protection des expériences spatiales. Bien qu’aucune fonctionnalité phare comme de nouveaux environnements n’ait émergé lors des tests, ces ajustements améliorent la fluidité quotidienne de l’interface la plus audacieuse d’Apple. De quoi, peut-être, convaincre de nouveaux clients d'acheter le récent Apple Vision Pro M5.

HomePod 26.1 : un boost de fiabilité audio

Les utilisateurs de HomePod et HomePod mini peuvent compter sur la mise à jour HomePod Software 26.1 pour affiner les points forts du haut-parleur intelligent. La mise à jour inclut des correctifs pour les coupures intermittentes d’AirPlay et une meilleure synchronisation audio multi-pièces. Les gains de performance garantissent des réponses Siri plus rapides et une fonction intercom plus stable. Pour les audiophiles, le résultat est un son plus net et plus fiable, sans modifier l’expérience d’écoute en soi.



Ces versions font suite à la publication par Apple des builds RC pour les testeurs bêta la semaine dernière.



Avez-vous repéré d'autres changements cachés dans ces mises à jour ? Dites-le-nous en commentaire.