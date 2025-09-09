Apple publie la Release Candidate 26 pour iOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS

Après neuf bêtas et la présentation des iPhone 17, Apple publie enfin la Release Candidate (RC) de toutes les mises à jour 26 de ses systèmes d'exploitation, à savoir iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, watchOS 26, visionOS 26, homePodOS 26 ainsi que des mises à jour de firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4. Leur point commun ? Le nouveau design Liquid Glass qui uniformise l'expérience au sein de l'écosystème à la pomme.

Comment installer la Release Candidate ?

Comme expliqué dans notre tutoriel, il suffit de se rendre sur le site beta.apple.com depuis son appareil et de suivre la marche à suivre pour installer l'ultime bêta, la RC, qui comporte notamment le fait de renseigner le mail utilisé sur le site d’Apple dans votre iPhone en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta. Il en va de même pour le Mac par exemple.



Si vous désirez revenir en arrière, c’est-à-dire de passer d’iOS 26 à iOS 18, c’est aussi possible en suivant le lien.

iOS 26 / iPadOS 26

iOS 26 et iPadOS 26 introduisent le design Liquid Glass, axé sur la transparence avec des animations dynamiques pour les icônes, menus et barres de navigation, ainsi qu’une esthétique arrondie. Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence incluent Visual Intelligence pour les captures d’écran, un suivi de commandes amélioré dans Cartes, de nouvelles options dans Rappels, et la traduction en direct pour Messages, Téléphone et FaceTime. Image Playground propose des options style ChatGPT, et Genmoji permet de combiner plusieurs emojis. La fonction spatiale donne un effet 3D aux photos 2D, même sur l'écran de verrouillage (où l'heure peut être désormais dynamique en hauteur), Safari bénéficie d’une navigation mise à jour, et l’application Téléphone inclut le filtrage d’appels et l’assistance en attente. Messages prend en charge les arrière-plans personnalisables et les sondages, Apple Music propose la bluffante fonction AutoMix, CarPlay a une interface repensée, et de nouvelles applications Jeux et Aperçu arrivent sur iPhone.

macOS 26

macOS Tahoe n'échappe pas non plus au "Liquid Glass" pour les icônes, dossiers, Dock, et les Control Center et Menu Bar désormais personnalisables. Safari présente un nouveau design d’onglets et une barre latérale repensée, et l’application Téléphone, désormais sur Mac, prend en charge les appels Wi-Fi avec filtrage et assistance en attente. Spotlight offre une recherche améliorée et des actions sans ouvrir d’application, et une nouvelle application Games propose un hub pour les joueurs. Les développeurs ont accès à Metal 4, depuis n'importe quelle bêta, y compris la Release Candidate.

watchOS 26

watchOS 26 se concentre sur trois axes : l’esthétique Liquid Glass, le coach Workout Buddy et Apple Intelligence.



Workout Buddy est une fonction d’Apple Intelligence pour motiver pendant les entraînements. L’application Exercice est repensée, Smart Stack propose de meilleures suggestions, et Messages inclut la traduction en direct et des réponses intelligentes améliorées. Du côté de l’application Téléphone, elle prend en charge le filtrage d’appels et l’assistance en attente, et une nouvelle application Notes permet de créer et consulter des notes au poignet. Sans oublier un nouveau geste pour supprimer une notification.

tvOS 26

tvOS 26 intègre aussi, bien que moins visible, le style "Liquid Glass", avec des améliorations comme Apple Music Sing utilisant un iPhone comme microphone, des outils de traduction de paroles, des notifications d’appels FaceTime, de nouveaux économiseurs d’écran aériens, et une intégration de haut-parleurs AirPlay.

visionOS 26

visionOS 26, dévoilé lors de la WWDC 2025, introduit des améliorations majeures pour l’Apple Vision Pro. L’interface adopte évidemment le design « Liquid Glass », unifiant l’esthétique avec iOS 26 et macOS 26, offrant des menus flottants et une ergonomie optimisée. Les widgets deviennent spatiaux, permettant de les ancrer dans l’environnement (horloge, météo, photos).



La compatibilité avec les manettes PlayStation VR2 et le stylet Logitech Muse enrichit les interactions, notamment pour le jeu et le dessin 3D. La navigation spatiale dans Safari, le défilement par le regard (« Look to Scroll ») et un centre de contrôle réorganisé améliorent l’expérience. Les Personas, avatars 3D pour appels vidéo, gagnent en réalisme. visionOS 26 prend en charge les vidéos à 180°/360° (Insta360, GoPro) et permet de déverrouiller l’iPhone ou gérer ses appels. Apple Intelligence en français fluidifie les interactions.

AirPods

Les AirPods Pro 2 et AirPods 4 bénéficient de mises à jour de firmware améliorant la qualité audio pour les appels et enregistrements, et ajoutant une fonction de télécommande pour l’application Appareil photo, si appairé avec un iPhone ou un Mac sous iOS 26 / macOS 26. Une nouvelle option d’installation de firmware est disponible via les réglages des AirPods sur les appareils sous iOS 26, iPadOS 26 ou macOS Tahoe.



La version finale est attendue pour le 15 septembre 2025, soit une petite semaine après la salve de Release Candidates.