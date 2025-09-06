iOS 26 améliore la resolution des enregistrements vidéo d’écran

Les bêtas d'iOS 26 étant très probablement arrivées à leur termes, nous connaissons tout du prochain système d'exploitation mobile d'Apple. Pour autant, certains détails émergent encore en ce début septembre. Comme l'a remarqué 9to5Mac, les ingénieurs de la firme américaine ont apporté une amélioration significative à l’enregistrement d’écran pour iPhone et iPad, permettant aux utilisateurs de capturer leur écran en pleine résolution pour la première fois. Cela se traduit par des vidéos plus nettes et de meilleure qualité par rapport aux versions précédentes.

Une évolution bienvenue

Depuis la version bêta 6 d’iOS 26, les enregistrements d’écran capturent désormais la pleine résolution de votre appareil, comme 1320×2868 sur un iPhone 16 Pro Max, contre une limite précédente de 884×1920. De quoi supprimer le flou et l'aspect pixelisé des enregistrements antérieurs, offrant des captures plus claires et détaillées. Et le poids, me direz-vous ?



Malgré la résolution plus élevée, la taille des fichiers reste raisonnable. Un enregistrement d’écran de 10 secondes du même contenu est passé de 15,8 Mo en bêta 1 à 20,2 Mo en bêta 6, soit une augmentation d'un peu plus de 20 %.

Comme nous l'avions vu il y a quelques semaines, iOS 26 introduit également plusieurs nouveautés pour les captures d'écran (non vidéo) :

Enregistrement HDR pour des visuels éclatants

Une option pour désactiver les captures d’écran CarPlay

Recherche visuelle pour une fonctionnalité améliorée des captures d’écran

Pourquoi c’est important

L’amélioration de la pleine résolution est un changement majeur pour les utilisateurs, comme les développeurs d’applications, qui dépendent des enregistrements d’écran pour capturer des détails précis, par exemple pour proposer un aperçu vidéo sur l'App Store de leur app (comme iSoft).



L’enregistrement d’écran a été introduit avec iOS 11 en 2017, offrant un moyen simple de capturer l’activité à l’écran sans ordinateur. Cependant, jusqu’à iOS 26, les enregistrements étaient limités à 1920 pixels en hauteur ou en largeur, ce qui résultait en une qualité inférieure sur les appareils modernes à haute résolution.

Disponibilité

iOS 26 est actuellement en version bêta publique et devrait être lancé officiellement dans les jours à venir. La version RC sera publiée la semaine prochaine, dans la foulée du keynote, et la version finale autour du 15 septembre.

