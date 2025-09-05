Bloomberg annonce les nouveautés Apple avant le keynote de l’iPhone 17

À quatre jours de l'événement d'automne « Awe-dropping » d'Apple prévu pour le mardi 9 septembre, Mark Gurman de Bloomberg a partagé ses prévisions sur les annonces de l'entreprise, combinant des fuites récentes avec ses rapports précédents. Rien de nouveau sous le soleil, alors qu’une autre source vient d’annoncer une Dynamic Island plus petite sur les iPhone 17 Pro, diminuant la largeur d’un quart.

iPhone 17

Écran de 6,3 pouces avec 120 Hz ProMotion (au lieu de 6,1 pouces en 60 Hz)

eSIM remplaçant la carte SIM physique

Couleur bleu ciel

iPhone 17 Air

Écran de 6,6 pouces avec 120 Hz ProMotion

Design ultra-fin de 5,5 mm

Puce A19

Caméra unique

Batterie plus petite

Modem C1 plus économe

iPhone 17 Pro et Pro Max

Nouveau design de bloc caméra arrière en forme de rectangle

Objectif téléphoto de 48 MP (contre 12 MP)

Système d'ouverture variable

Enregistrement vidéo simultané avant et arrière

Découpe arrière aux deux tiers pour la charge sans fil

Puce A19 Pro

Autonomie de batterie augmentée

Cadre en aluminium avec chambre à vapeur pour la dissipation de chaleur

Dynamic Island de 1,5 cm contre 2 cm (plusieurs sources l'indiquent mais pas Mark Gurman)

Nouvelle couleur orange

Apple Watch Ultra 3

Écran légèrement plus grand (aligné sur la Series 10)

Puce S11

Connectivité cellulaire 5G Redcap

Connectivité par satellite

Apple Watch Series 11

Écran plus lumineux

Puce S11

Nouvelles options de couleur et de bracelet

Apple Watch SE

Écran mis à jour

Puce plus rapide S10

AirPods Pro 3

Nouveaux accessoires

Coques pour iPhone 17 en matériaux non cuir, remplaçant les FineWoven

Coque style bumper pour l'iPhone 17 Air

Sangle magnétique haut de gamme à porter en bandoulière



Espérons que résumé de Gurman ne soit pas exhaustif, d'autres produits évoqués par d'autres sources pourraient être annoncés comme les AirTags 2 ou l’Apple TV de nouvelle génération. Pour tous les détails, rendez-vous sur l’app iSoft mardi soir en direct !