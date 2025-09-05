Bloomberg annonce les nouveautés Apple avant le keynote de l’iPhone 17
- Alban Martin
- Il y a 4 heures
- 💬 5 coms
- 🔈 Écouter
À quatre jours de l'événement d'automne « Awe-dropping » d'Apple prévu pour le mardi 9 septembre, Mark Gurman de Bloomberg a partagé ses prévisions sur les annonces de l'entreprise, combinant des fuites récentes avec ses rapports précédents. Rien de nouveau sous le soleil, alors qu’une autre source vient d’annoncer une Dynamic Island plus petite sur les iPhone 17 Pro, diminuant la largeur d’un quart.
iPhone 17
- Écran de 6,3 pouces avec 120 Hz ProMotion (au lieu de 6,1 pouces en 60 Hz)
- eSIM remplaçant la carte SIM physique
- Couleur bleu ciel
iPhone 17 Air
- Écran de 6,6 pouces avec 120 Hz ProMotion
- Design ultra-fin de 5,5 mm
- Puce A19
- Caméra unique
- Batterie plus petite
- Modem C1 plus économe
iPhone 17 Pro et Pro Max
- Nouveau design de bloc caméra arrière en forme de rectangle
- Objectif téléphoto de 48 MP (contre 12 MP)
- Système d'ouverture variable
- Enregistrement vidéo simultané avant et arrière
- Découpe arrière aux deux tiers pour la charge sans fil
- Puce A19 Pro
- Autonomie de batterie augmentée
- Cadre en aluminium avec chambre à vapeur pour la dissipation de chaleur
- Dynamic Island de 1,5 cm contre 2 cm (plusieurs sources l'indiquent mais pas Mark Gurman)
- Nouvelle couleur orange
Apple Watch Ultra 3
- Écran légèrement plus grand (aligné sur la Series 10)
- Puce S11
- Connectivité cellulaire 5G Redcap
- Connectivité par satellite
Apple Watch Series 11
- Écran plus lumineux
- Puce S11
- Nouvelles options de couleur et de bracelet
Apple Watch SE
- Écran mis à jour
- Puce plus rapide S10
AirPods Pro 3
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Boîtier de charge plus petit (aligné sur les AirPods 4)
- Traduction en direct
Nouveaux accessoires
- Coques pour iPhone 17 en matériaux non cuir, remplaçant les FineWoven
- Coque style bumper pour l'iPhone 17 Air
- Sangle magnétique haut de gamme à porter en bandoulière
Espérons que résumé de Gurman ne soit pas exhaustif, d'autres produits évoqués par d'autres sources pourraient être annoncés comme les AirTags 2 ou l’Apple TV de nouvelle génération. Pour tous les détails, rendez-vous sur l’app iSoft mardi soir en direct !