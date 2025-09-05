Bloomberg annonce les nouveautés Apple avant le keynote de l’iPhone 17

keynote appleÀ quatre jours de l'événement d'automne « Awe-dropping » d'Apple prévu pour le mardi 9 septembre, Mark Gurman de Bloomberg a partagé ses prévisions sur les annonces de l'entreprise, combinant des fuites récentes avec ses rapports précédents. Rien de nouveau sous le soleil, alors qu’une autre source vient d’annoncer une Dynamic Island plus petite sur les iPhone 17 Pro, diminuant la largeur d’un quart.

iPhone 17

  • Écran de 6,3 pouces avec 120 Hz ProMotion (au lieu de 6,1 pouces en 60 Hz)
  • eSIM remplaçant la carte SIM physique
  • Couleur bleu ciel
iphone 17 air coloris majin bu

iPhone 17 Air

  • Écran de 6,6 pouces avec 120 Hz ProMotion
  • Design ultra-fin de 5,5 mm
  • Puce A19
  • Caméra unique
  • Batterie plus petite
  • Modem C1 plus économe
iphone 17 pro majin bu

iPhone 17 Pro et Pro Max

  • Nouveau design de bloc caméra arrière en forme de rectangle
  • Objectif téléphoto de 48 MP (contre 12 MP)
  • Système d'ouverture variable
  • Enregistrement vidéo simultané avant et arrière
  • Découpe arrière aux deux tiers pour la charge sans fil
  • Puce A19 Pro
  • Autonomie de batterie augmentée
  • Cadre en aluminium avec chambre à vapeur pour la dissipation de chaleur
  • Dynamic Island de 1,5 cm contre 2 cm (plusieurs sources l'indiquent mais pas Mark Gurman)
  • Nouvelle couleur orange

Apple Watch Ultra 3

  • Écran légèrement plus grand (aligné sur la Series 10)
  • Puce S11
  • Connectivité cellulaire 5G Redcap
  • Connectivité par satellite

Apple Watch Series 11

  • Écran plus lumineux
  • Puce S11
  • Nouvelles options de couleur et de bracelet

Apple Watch SE

  • Écran mis à jour
  • Puce plus rapide S10

AirPods Pro 3

Nouveaux accessoires


Espérons que résumé de Gurman ne soit pas exhaustif, d'autres produits évoqués par d'autres sources pourraient être annoncés comme les AirTags 2 ou l’Apple TV de nouvelle génération. Pour tous les détails, rendez-vous sur l’app iSoft mardi soir en direct !

5 réactions

Yoann399 - iPhone premium

@Kanzak

Les goûts et les couleurs c’est personnel…

Perso, je trouve que les couleur pastel du Air font vraiment Girly 🤣 ça ne m’attire pas du tout… je préfère largement les couleurs du Pro…

05/09/2025 à 16h35

Yoann399 - iPhone premium

@Lucas2107fr

Et dans la description aussi je pense !

« eSIM remplaçant la carte SIM physique »

Écrit uniquement pour l’iPhone 17 (de base) et pas dans le Air !
C’est sûrement une erreur, car si y’a 1 seul appareil en eSim ça sera le Air, pas le 17 Normal 🤷‍♂️

05/09/2025 à 16h32

Kanzak - iPhone

Dommage que les couleurs des pros soient pas aussi belles que celles des air…

05/09/2025 à 16h17

911po - iPhone premium

Je trouve ça nul de tout connaître avant, dommage qu’il y ait autant de fuite par rapport à il y a quelques années 😌

05/09/2025 à 15h42

Lucas2107fr - iPhone

Y’a un problème dans la disposition des photos

05/09/2025 à 15h24

