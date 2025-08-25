Les couleurs des coques iPhone 17 en Liquid Silicone et TechWoven

Sans surprise, Apple préparerait une nouvelle gamme de coques pour l’iPhone 17, selon des fuites relayées par le leaker Majin Bu. Deux types de coques, "Liquid Silicone" et "TechWoven", sont au centre des rumeurs, avec des designs et des caractéristiques prometteurs pour accompagner les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et Pro Max, attendus dans quelques jours.

Liquid Silicone

Les coques "Liquid Silicone" se distinguent par une finition mate et une texture douce au toucher. Huit coloris vibrants seraient proposés : orange profond, orange pâle, vert gazon, céledon, violet brume, bleu gris, bleu foncé et noir minuit. Ces coques incluent des découpes pour attacher une lanière, potentiellement vendue séparément. Selon Bu, Apple aurait testé d’autres teintes comme le gris crag ou le vert lac, mais celles-ci auraient été abandonnées, bien que certaines pourraient réapparaître comme variantes saisonnières. Le nom "Liquid Silicone" pourrait s’inspirer du design "Liquid Glass" d’iOS 26, bien que la fiabilité de ces informations reste à confirmer.

TechWoven

En parallèle, les coques "TechWoven" remplaceraient bel et bien les coques FineWoven, critiquées pour leur faible durée de vie et leur tendance à se tacher. Disponibles en noir, bleu, vert, violet et orange, ces coques en tissu promettent une meilleure résistance. Elles incluent des boutons métalliques avec un retour tactile amélioré, un bouton Camera Control, une compatibilité MagSafe et deux trous pour fixer une sangle ou des accessoires. Conçues pour les iPhone 17 Pro avec une barre de caméra horizontale, elles seraient aussi disponibles pour tous les modèles de la gamme.Bien que Majin Bu ait un historique mitigé, ses fuites récentes sur iPadOS 26 se sont avérées justes.

La véracité de ces informations sera confirmée lors de la présentation des iPhone 17, probablement le 9 septembre prochain.