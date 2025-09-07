Les couleurs de l'iPhone 17 se dévoilent via le bouton Camera Control

La palette de couleurs de l'iPhone 17 se révèle bien plus audacieuse que prévu, si l'on en croit les dernières fuites du bouton Camera Control. Ces nouveaux éléments pourraient annoncer une approche plus créative d'Apple pour ses prochains smartphones.

Des couleurs inattendues pour le bouton Camera Control

Le leaker réputé Sonny Dickson a récemment dévoilé des images de composants Camera Control prétendument destinés à l'iPhone 17. Ces clichés révèlent une gamme de teintes surprenante : jaune, vert, bleu, rose, mais aussi une déclinaison orange particulièrement intrigante. Cette dernière couleur rappelle étrangement le bouton Action de l'Apple Watch Ultra, suggérant qu'Apple pourrait enfin oser des finitions plus expressives sur ses modèles Pro.



Contrairement aux fuites précédentes qui évoquaient des couleurs plus classiques (noir, blanc, bleu et rose), ces nouveaux éléments montrent une direction esthétique différente. L'orange notamment pourrait marquer une rupture dans la stratégie colorimétrique d'Apple, traditionnellement plus conservatrice sur les iPhone Pro.

Une stratégie différenciée selon les modèles

Cette diversité chromatique semble suivre une logique de segmentation claire. Les teintes vives comme le vert, le jaune et le rose seraient réservées aux modèles standard et à l'iPhone 17 Air, tandis que l'orange pourrait distinguer la gamme Pro. Cette approche permettrait à Apple de proposer des smartphones plus expressifs tout en conservant une certaine sobriété pour sa clientèle professionnelle.

L'introduction du Camera Control sur l'iPhone 16 avait déjà marqué une évolution dans l'interaction avec l'appareil photo. Sa déclinaison en multiples coloris pour l'iPhone 17 confirme l'importance accordée par Apple à ce composant, désormais partie intégrante de l'expérience utilisateur.

La présentation officielle du 9 septembre (à suivre sur iSoft) nous révélera si ces fuites correspondent à la réalité, mais elles dessinent déjà les contours d'une gamme iPhone plus colorée et personnalisable.