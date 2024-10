Oppo confirme avoir copié le bouton Camera Control des iPhone 16

Les marques chinoises sont à l’affût, dès qu’Apple sort une nouveauté sur ses iPhone, des marques comme Xiaomi ou encore Oppo n’hésitent pas à faire un copier/coller pour leurs propres produits. L’une des nouveautés des iPhone 16, c’est le bouton Camera Control, capable d’ouvrir l’appareil photo avec un appui, mais aussi d’être sensible à la pression pour des options supplémentaires (zoom, profondeur, teinte…). Le chef de produit d’Oppo vient d’annoncer qu’un bouton identique allait arriver sur la série Find X8.

Oppo continue de s’inspirer d’Apple

Dans une démarche surprenante (mais pas du tout étonnante vu le passif de la marque), Oppo a récemment confirmé avoir adopté une fonctionnalité phare des iPhone 16 : le bouton Camera Control. Ce bouton sensible à la pression, introduit par Apple cette année, permet aux utilisateurs de contrôler l’appareil photo d’une manière plus intuitive et immersive. Avec un appui, il est possible de prendre une photo, d’enregistrer une vidéo ou d’accéder à des fonctionnalités avancées.



Dans la présentation des iPhone 16, Apple a justifié cette nouveauté par sa volonté de répondre aux besoins des utilisateurs, notamment en proposant un raccourci direct à l’application Appareil Photo. Un choix qui semble avoir séduit les concurrents, à commencer par Oppo. La marque a annoncé que sa future série de smartphones Find X8 intégrera un bouton similaire, une décision qui confirme une tendance de plus en plus flagrante : celle de suivre de près les innovations de l’iPhone.

OPPO trouve une « logique » derrière l’initiative d’Apple

Zhou Yibao, chef de produit chez Oppo, s’est exprimé sur ce choix en soulignant que « l’ajout d’un raccourci pour l’appareil photo est une décision logique ». Selon lui, cette fonctionnalité répond à une attente forte des consommateurs, ce qui a poussé la marque chinoise à l’adopter pour sa série Find X8. Ce nouveau bouton permettra non seulement d’accéder rapidement à l’appareil photo via une double pression, mais il offrira également la possibilité de zoomer simplement en glissant sur le bouton. Une fonctionnalité qui fait écho à la volonté de l’entreprise d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et pratique.



Mais Oppo ne s’arrête pas là. Là où l’iPhone 16 n’a pas particulièrement mis en avant l’utilisation de ce bouton sous l’eau, Oppo fait un pas de plus en garantissant que son bouton sera pleinement fonctionnel en milieu aquatique. Une avancée qui pourrait séduire les amateurs de photographie sous-marine.

Une tendance de copie déjà ressentie avec le Vivo X200

Ce n’est pas la première fois qu’Oppo s’inspire des fonctionnalités de l’iPhone. Le Vivo X200 a déjà repris des éléments caractéristiques des smartphones Apple. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve la capture de vidéos en ralenti cinématographique, la compatibilité avec les Live Photos et même une imitation de la Dynamic Island.

Une concurrence féroce mais alignée sur Apple

Oppo montre, une fois de plus, sa volonté de suivre les traces d’Apple, même lorsque ce dernier est critiqué sur les réseaux sociaux pour sa frilosité en matière d’innovation. Alors que de nombreux observateurs reprochent à Apple de ne pas se démarquer suffisamment sur le plan technologique avec les iPhone 16, Oppo semble voir dans cette situation une opportunité de s’aligner, tout en proposant des fonctionnalités améliorées et adaptées aux attentes des utilisateurs.